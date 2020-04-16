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外媒稱白宮拿走台贈美口罩3600片　外交部：不評論美國內部分配

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▲台灣捐贈的口罩先前已陸續送抵海外各國。（圖／翻攝自外交部推特）

▲台灣捐贈的口罩先前已陸續送抵海外各國。（圖／翻攝自外交部推特）

記者蘇晏男／台北報導

有關美國《華盛頓郵報》(Washington Post)16日的報導，提到我國政府每週另提供美國10萬片口罩遭白宮強取一事，外交部表示，台灣首批50萬件口罩運抵美國後，已經由美方行政部門統籌運用，對於該國內部如何分配，外交部沒有評論。

據《華盛頓郵報》報導，有位美國國安會官員因擔心口罩不夠分配給白宮人員，上個月向我國政府求助，並透露台灣首波捐贈口罩中，除保留給白宮及國安會人員共3600片口罩外，其餘皆是進到華府「全國戰略儲備」（Strategic National Stockpile）中。

對此，外交部表示，與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）於3月18日發布《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，在防疫物資合作中，我國承諾提供美國每週10萬片醫療口罩，而美方則保留30萬件防護衣原料給我國，目前3月份50萬枚口罩已運交美國，並由美行政部門統籌運用，對於美方內部如何分配，外交部沒有評論。

外交部指出，另於4月1日宣布第一波國際人道援助行動，其中捐贈美國聯邦政府100萬片及有急迫需要的相關州100萬片口罩，共計會有200萬片口罩提供美國防疫與醫護人員使用，目前也已陸續分批啟運。外交部說，我國的愛心人道援助獲得美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，同時，有關美國供應的30萬件防護衣原料，有近半數已經製成防護衣成品並且運抵我國。

外交部強調，在新冠肺炎疫情於全球擴散之際，外交部與美方將持續在《台美防疫夥伴關係聯合聲明》及既有的合作機制上攜手抗疫，就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題併肩努力，共同維護臺美雙方人民的健康與安全。

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