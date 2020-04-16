出手援助了！台灣「捐贈200萬片口罩」幫助日本抗疫

▲中華民國外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

外交部16日表示，台灣日本關係協會會長邱義仁代表我國政府捐贈日本200萬片口罩，由日本台灣交流協會代表泉裕泰代表接受，而捐贈物資將另於近日內啟運赴日。

外交部表示，新冠肺炎疫情持續惡化，日本各地更出現醫療院所內部感染的情況，包含日本國會友台組織「日華議員懇談會」以及不少民間團體，皆向我國政府表達希望援助日本醫療物資。

在綜合考量台日雙方疫情發展，以及我國國內口罩產能提升等因素，外交部表示，我國決定向日本提供200萬片口罩，協助日方抗疫，強化雙方防疫合作。而本批口罩將透過「日華議員懇談會」轉致日方，提供日本國內一線醫療人員。

外交部表示，台日雙方每逢天然災害發生時，均能相互伸出援手，發展深厚穩固的友誼，建立互相扶持的典範。本次肺炎疫情肆虐全球，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號遊輪包機案，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟返國等案例，在台日攜手合作下均能順利完成任務，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

外交部強調，台日之間共享價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人，今日面臨人類重大威脅的武漢肺炎，雙方尤應在公衛防疫方面加強合作。我國企盼強化與日本就疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等各項議題的合作，共同維護人類健康安全。

▼台日關係協會會長邱義仁。（圖／記者黃克翔攝）

