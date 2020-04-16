新冠肺炎意外助受刑人　高雄女監曝自營工廠這款產品爆單...推「關懷惜食券」

▲高雄女監受刑人製作的布口罩，在新冠疫情期間，訂單爆量 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄女子監獄與臺灣更生保護會高雄分會合作辦理援助家庭-「關懷惜食券」送愛計畫，採購高雄女子監獄自營工場收容人手工製作、高品質立體口罩套以及富含抗菌成份手工皂等產品，致贈具低收入戶身分的收容人家屬，共同關懷弱勢家庭，為防疫工作盡一份心力。



高雄女子監獄自108年起開辦｢關懷惜食券｣送愛到家庭，不僅僅希望收容人在監安心服刑，同時也讓收容人家屬能感受到社會的支持與關懷，提升家屬到監獄關心收容人的意願，並藉由收容人與家屬間的互動鼓勵，增強收容人改變動機，出監後正向發展，進而回饋家庭及社會。

▲高雄女監推「關懷惜食券」送愛計畫 。（圖／高雄女監提供）

今年受到新冠肺炎疫情影響，考量原本就生活不易的弱勢家庭可能會更艱困，除了原已提供的多元技能訓練成品外，這次更邀請臺灣更生保護會高雄分會一起來參與防疫工作兼作愛心，提供高雄女子監獄手工製作，具透氣親膚性的良質布料，可內搭外科醫療用口罩的口罩套100個及含有茶樹、尤加利精油等抗菌成份的手工皂50顆，協助弱勢家庭攜手抗疫。

高雄女監開辦藝品工場以來，生產各類型手工包頗受各界好評，沒想到因為一場世界流行疾病，監方也將收容人的縫紉技藝轉個方向，進而投注人力在防疫工作上，如今更將這份心意傳遞給弱勢家庭。雖然最近口罩套訂單已多到接不完，但藝品工場同學們知道這批貨將送給弱勢收容人家庭時，還是很願意加緊腳步趕工，將這份愛傳送出去，希望家屬收到時，能感受到獄中她們暖暖的愛與關懷。

▲高雄女監推「關懷惜食券」送愛計畫 。（圖／高雄女監提供）

▲高雄女監 。（圖／記者吳奕靖翻攝）