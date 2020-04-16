戴口罩解鎖好煩人！　OPPO副總也想買新iPhone SE：「這功能」太有吸引力了



▲新iPhone SE終於亮相（圖／Apple提供）

圖文／周刊王



蘋果推出了第二代iPhone SE，搭載了跟iPhone 11系列同等級的強大A13仿生晶片、4.7吋Retina HD螢幕及IP67等級防水功能，而還有一項重要功能，讓OPPO副總裁沈義人都發文表示，自己都想要將手機換成第二代iPhone SE。





▲沈義人表示Touch ID功能太有吸引力（圖／翻攝自微博）

OPPO副總裁沈義人發文表示，自己有2支手機，其中主力手機當然是自家產品OPPO Find X2，而另外一隻則是 iPhone 11 Pro，不過在這次第二代iPhone SE推出後，將手上的 iPhone 11 Pro換成新iPhone SE。

沈義人表示，主要會讓自己想要換成iPhone SE的原因主要是因為新冠肺炎疫情，導致現在每天都必須戴著口罩，但手機卻要使用Face ID才能解鎖，所以現在有Touch ID功能的iPhone SE就非常具有吸引力。

此外iPhone SE的價位大約在台幣1.5萬到2萬之間，根據容量大小有所區別，這價位大約也是Android中階機種的重要區間，看來這2大系統可能會這裡有一波激烈的交手。

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