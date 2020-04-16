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美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院昨（15日）的軍控報告指出，有跡象顯示，中國有可能在羅布泊等地，進行秘密且低當量的小規模地下核試。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（16日）表示，美國每年都炮製軍控遵約報告，擺出一副裁判和法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策指手畫腳、說三道四，並將自己標榜為模範，「這完全是顛倒黑白、倒打一耙。」

▲新疆羅布泊的核試驗場遺址。（圖／翻攝大陸網站）

▲新疆羅布泊的核試驗場遺址。（圖／翻攝大陸網站）

美國國務院發布的《2020年軍控遵約報告》摘要，指責中國未遵守暫停核試驗、導彈防擴散承諾。報告雖未提出明確證據，不過，仍稱中國於2019年全年在新疆羅布泊核試基地進行多項活動，使華府擔心北京或違反「零當量」核武測試禁令。

▲新疆羅布泊周邊湧泉產生的湖泊。（圖／翻攝中新網）

▲新疆羅布泊中心區域乾涸後，周邊湧泉產生的湖泊。（圖／翻攝中新網）

對此，趙立堅強調，中國一向認為軍控、防擴散等領域相關條約和機制是維護國際和平、安全與穩定的重要支柱，理應得到遵守和執行，中方認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，積極開展國際合作，為維護國際軍控與防擴散體系及國際和平安全作出重要貢獻，「國際社會自有公論。」

至於美國軍控報告提及大陸進行小規模的地下核試，趙立堅則怒批，「美方對中國的指責完全是捕風捉影、子虛烏有、不值一駁」。

▲大陸1964年於新疆羅布泊試爆第一顆原子彈成功。（圖／翻攝新華網）

▲大陸1964年於新疆羅布泊試爆第一顆原子彈成功。（圖／翻攝新華網）

趙立堅提到，美國近年來在軍控和防擴散領域奉行美國優先，一再毀約退群，倒行逆施不斷，包括退出《中導條約》、《伊核問題全面協議》，撤銷簽署《武器貿易條約》，獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書談判，迄未完成庫存化學武器銷毀，全方位提升軍力，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程，受到國際社會普遍譴責，「沒有資格以裁判和法官自居，奉勸美方反躬自省，停止對其他國家說三道四。」

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