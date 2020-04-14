快訊／蘇貞昌：已要求華航拿掉「中華航空」標誌





▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航的「China Airlines」字樣外界批評有被認為是中國的航空公司，因此數月前開啟「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。行政院長蘇貞昌14日受訪時表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，至於華航改名成台灣確實該努力，政府會一步步來做。

蘇貞昌表示，上次當行政院長，中正機場改名桃園機場很成功，單看這次運送物資，全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多。

蘇貞昌指出，華航因為名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗有Taiwan can help，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己，這一點華航已經在做了。

蘇貞昌說，會讓華航快一點在機身多一點台灣標誌，像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝，至於長遠的華航改名涉及航權跟其他，總總因素也許不是那麼簡單，「但應該讓我們國家的航空公司標示台灣確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」