「國家機器動得很厲害」　客運業很滿意：交部紓困補助很有感

▲交通運輸業紓困擴大，國道客運與租賃車駕駛也納入補助對象。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通運輸業紓困擴大，將國道客運與租賃車駕駛納入補助對象，交通部今日再啟動觀光產業第二波紓困補助計畫，給予未裁員、未歇業的觀光業者4成薪資補貼。台北市商業會名譽理事長王應傑對此表示肯定，許多相關行業同業公會理事長向他反映：交通部「國家機器動得很厲害」，一波接一波的紓困作為讓業者最有感。

王應傑指出，交通部主管業務「包山包海」十分龐雜，從航空業、客運業、旅行業到飯店旅館業也是疫情受傷重災戶，林佳龍決策明快並立即付諸行動，同時兼顧陸、海、空等各個不同產業，是最值得肯定的地方，紓困具體作為領先其他部會。

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▲國光客運副董王應傑。（圖／記者賴文萱攝）

本身也是國道客運業者的王應傑舉例，國道客運搭乘人數雪崩式流失，林佳龍馬上指示不用等特別預算即可優先補助，而隨著疫情未見緩解，在原本觀光產業從業人員轉型培訓外，林佳龍第二波再加碼薪資與營業補貼，隨時因應疫情演變迅速調整回應。

王應傑指出，相關補助補貼無法與巨額營業損失相提並論，但至少減輕企業主迫在眉睫現金流壓力，挽救為數眾多中小企業與所屬員工生計。

▲國道客運搭乘人數雪崩式流失，王應傑稱讚，林佳龍馬上指示不用等特別預算即可優先補助。（圖／記者賴文萱攝）

至於所謂「該倒的就倒一倒」風涼話，王應傑反駁說，企業聘請一名員工背後就是一個家庭的經濟支柱，紓困最大受益對象還是企業員工。他強調，有了政府部門的支持，多數企業經營者一定會兢兢業業，盡全力「不裁員、不減薪」。