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華航改名成本「至少10億元↑」　牽涉到航權、商譽...龐大損失根本算不出

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記者賴文萱／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，但華航貨機協助運送物資至歐美時，掛上「China Airlines」字樣，引來外界批評有被認為是中國的航空公司爭議，數月前開啟「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。事實上，早在2006年陳水扁政府時期，有過華航改名「台灣航空」、「福爾摩莎航空」的討論，但當時初估成本要花超過新台幣10億元。航空界人士直言，若牽涉到航權等，會造成的損失難以估計。

 ▲▼荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

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華航日前協助運送醫療物資時，掛起中華航空字樣布條引發爭議，行政院長蘇貞昌14日表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，「但讓我們國家的航空公司標示台灣，確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」

事實上，在陳水扁政府時期，2006年就有過要華航改名「台灣航空」或「福爾摩莎航空」，當時中華航空企業工會表示，改名牽扯烤漆、人力、商標等成本，超過新台幣10億元。

但改名沒那麼簡單，背後還牽涉到航權議題。航空界人士指出，每個國家的航約簽訂都不太一樣，要看當下諮商的狀況，有些航約談的時候，就會直接指定是由哪家航空公司來飛，如果真的改名，許多航約全部都要重新修訂，「改名後還能繼續承接華航航權繼續飛？」都是問題，實際的成本或損失根本算不出來。

▲▼蘇貞昌要求拿掉「中華航空」標誌　華航遵照辦理。（圖／華航提供）

▲蘇貞昌要求拿掉「中華航空」標誌，華航遵照辦理。（圖／華航提供）

華航企業工會理事長劉惠宗也表示，很多年前就有過要華航改名的討論，當時預估過成本超過10億，可是現在疫情緊繃，航空業收入慘淡，華航現在都已經在接受政府紓困，現在再談拿政府的錢，多花幾個億去改名，是不是不符合經濟效益？改名不是花錢就能解決，牽涉到航線、航點簽訂的商業合約，「改了名之後對方還願不願意跟你重簽？」

劉惠宗表示，航空史上幾乎沒有一家航空公司特地去改名的，除非是被併吞，因為這成本耗費太可怕，華航這個名稱已經累積60年的商譽，一旦改名，會造成全世界認為這是一家新公司。「為了一家新公司花幾十億，還要耗費時間跟人力成本划得來嗎？」他認為，倒不如多些口罩送給國外效果更好，不該把錢花在改名上。

為避免往後再有相關爭議，華航董事長謝世謙也發出內部信表示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，請尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行任何商業宣傳行為。他也附帶照片表示，如圖，不可於貨品展示公司相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌上午受訪表示，上次當行政院長，中正機場改名桃園機場很成功，單看這次運送物資，全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多。

蘇貞昌指出，華航因為名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗有Taiwan can help，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己，這一點華航已經在做了。

蘇貞昌說，會讓華航快一點在機身多一點台灣標誌，像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝，至於長遠的華航改名涉及航權跟其他，總總因素也許不是那麼簡單，「但應該讓我們國家的航空公司標示台灣確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」

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