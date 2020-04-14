回應蘇貞昌！　林佳龍要求華航：著手準備機身、內裝增「台灣」元素

▲華航改名爭議延燒，林佳龍表示，已請華航著手準備在機身上或內裝多設計台灣意象或元素。（圖／翻攝自林佳龍FB粉專）

記者賴文萱／台北報導

華航成立至今已逾60個年頭，但近來因執行輸出口罩工作、代表台灣協助國際社會防疫時，為貨櫃掛上China Airline的布條，引起外界認為有遭到混淆或誤會的爭議，再度掀起改名討論。交通部長林佳龍表示，在凝聚社會共識前，已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素。

面對這次爭議，林佳龍在臉書發文表示，已經先提醒華航，在運送貨品時，避免懸掛不必要、易引發誤會、也非貨主願意彰顯的標示。蘇貞昌院長也表示應在機身強化「台灣」字樣。畢竟，每一片口罩都是台灣給世界的心意，運送者有責任好好介紹台灣，別讓我們的美意打了折扣。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，政府雖然持有華航的股份，但華航也是上市公司，改名這等大事，涉及航權和公司經營，必須尊重公司治理，也要對股東負責，不是任何人說了算。且華航作為代表台灣的國籍航空，重大變革當然必須經過社會溝通，然而中國國民黨認為特定政治人物就可以決定改名，似乎還活在過去那個由該黨所統治的威權時代。

林佳龍表示，在凝聚社會共識前，已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素，讓旅客的每一次搭乘都可以進一步認識台灣，並避免與中國混淆，這點將積極努力促成，以符合國人期待。

▲國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」，林佳龍回批，別只會在嘴砲有餘的事情下功夫。（圖／翻攝國民黨臉書）

他也誠摯期盼，中國國民黨別只會在計時器、申請網域這些創意不足、嘴砲有餘的事情下功夫，而能夠跟我們、以及社會上這麼多願意為台灣努力的人民，一起為台灣的未來努力，思考如何為台灣的健康團結一致，共同為防疫工作盡一份心力。