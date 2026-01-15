獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

▲高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局長林炎田即將北上接任台北市警察局長，接下來將由誰出任？據了解，林炎田創造了難以跨越的「局長障礙」，因為他任內所有重大刑案皆在第一時間偵破，加上市長陳其邁治軍嚴謹、步調緊密，林炎田幾乎「半夜都要與市長保持暢通聯繫」。未來接棒的人選，能否突破炎田障礙、在最短時間與市長建立高度信任、跟得上市府「緊緊緊」的節奏，市府方面正在審慎觀察。

據《ETtoday新聞雲》掌握，市府高層對林炎田的評價一致是「穩、快、敢扛」。知情人士透露，從前鎮分屍案到各類重大刑案，林炎田幾乎都在最短時間偵破，身為刑事專才，他不但常親赴第一線指揮，也會在深夜召開專案會議，突破案情、審訊嫌犯突破心防，所有關鍵環節都親自盯、親自確認，再第一時間向市長回報偵辦進度。

所以高雄在他任內治安穩定，也讓他自然被中央列入「高升」名單。但真正的關鍵在於，他的工作節奏極為嚴密，幾乎沒有任何鬆動空間。市府人士直言，林炎田的工作風格是「要求很嚴、標準很高」，尤其面對重大治安事件，他和市長常在深夜十二點到凌晨三點直接通話，討論狀況、確認進度、拍板下一步。知情人士就說：「「有時候林炎田自然就會打電話給市長，市長也要馬上跟他溝通」。

外界常提到林炎田「幾乎沒在應酬」，這在高階警界極為罕見。市府人士直言，他不是公關型局長，不把時間花在飯局，而是把所有心力都放在治安上。「他真的很少應酬，因為市長也不喜歡局長『吃太多飯』，要能隨時保持清醒掌握治安動態。」近年高雄成為「演唱會之都」，大型活動幾乎週週登場，演唱會的安全部署、交通調度、粉絲動線，任何一個環節都可能出狀況，但林炎田同樣不曾鬆懈，面面俱到，即便半夜也在盯狀況，讓每一位來高雄追星的粉絲都能「安心來、高興回」。

▲高雄博田醫院被黑衣人攻擊時，林炎田親自來到中控室查看監視器 。（圖／民眾提供）

外界看來，林炎田治軍嚴謹、節奏明快，也與市長陳其邁的治理風格高度相合，兩人的緊密配合成為高雄治安穩定的重要原因。其實這樣的調性與市長陳其邁的治理風格高度吻合，兩人之間的緊密配合，也成為治安穩定的關鍵因素。也因為長期配合的默契，讓陳其邁在6日接受媒體訪問時，對於林炎田真的是很捨不得「真毋甘」。陳其邁說：「你如果問我私底下我是實在是很不捨，因為在高雄這邊他也很認真打拼。當然對高雄的治安來說，無夜無日這樣在拼，實在是對高雄市民來說，我是真感動。政務官 24 小時在工作，為人民這樣衝鋒陷陣，我是給予最大的肯定跟祝福」。

也因為林炎田的高標準，下一任局長的壓力非常大。市府高層直言：「接下來能不能升任，能不能撐住，是一個很大的考驗。」尤其市府向來要求的是「嚴格、快速、精準」的治安反應，而林炎田也習慣中央、市府丟來難題，他一律立刻回應「好，我知道，我馬上處理」。這種即時決斷的文化，已在高雄治安體系內形成默契。

▲林炎田擔任高雄市警察局長任內重大刑案一覽表 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

市府人士強調，新任局長未必需要「複製」林炎田，但至少要能承受高雄現在的治安量能、媒體密度、以及市長要求的緊迫步調。「林炎田不是典型的公關型局長，所以要找到能與市長合作、又能掌握現場、又能抗壓的人，確實不簡單。」目前市府與警政署正持續評估候選名單，但在林炎田已經確定要北上接任北市警局長前，高雄治安指揮系統勢必迎來一場大考驗。下一任局長是否能突破「炎田障礙」、是否能在最短時間是接下高雄治安責任，將成為外界高度關注焦點。