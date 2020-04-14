蘇貞昌要求送物資拿掉華航標誌　民眾黨：支持蘇院長「正名」

▲蘇貞昌要求華航運送物資時拿掉標誌，避免遭到誤會。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近期口罩產能提升後展開「口罩外交」，與國際間分享防疫物資；但運送口罩到海外的華航，其英文名「China Airlines」遭不少人誤認為大陸航空公司。對此，而行政院長蘇貞昌14日聲明，已要求華航運送物資時不要放上標誌，以免造成混淆。

針對行政院長蘇貞昌表示，已要求華航以後運送物資時，拿掉中華航空的標誌一事，台灣民眾黨表示，支持蘇院長展開「正名」的第一步，但過往陳水扁執政時期，已經有「正名」失敗前例，證實正名並非喊口號，而是牽涉航權、商標等複雜問題，請民進黨政府拿出正名決心，提出實際可行方案，不能總是口號治國，拖過就算了。

民眾黨發言人楊寶楨表示，台灣走出去、讓世界看見台灣，將華航改為以「台灣」為名，是多數國人的期盼，但華航改名涉及許多複雜的技術性問題，不只華航公司內部須先取得共識，後續航權、航線、時間帶都將重新協商，茲事體大。

楊寶楨強調，執政黨已全面執政，交通部長林佳龍也已表態「持開放態度」，所以請政府提出具體可行的正名規劃，拿出應有的作為來回應民意，民眾黨一定全力支持。

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）