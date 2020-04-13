女兒西班牙當醫護染疫　僑委劉金枝泣訴「連報平安都沒辦法…」

▲立委溫玉霞與僑務委員劉金枝視訊連線記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院僑務委員劉金枝2個女兒在西班牙擔任醫護，近期不眠不休在第一線搶救病人，上個月不幸確診新冠肺炎。2人經治療後，近期順利康復，而當病床被推出加護病房，醫院醫護更是列隊鼓掌。劉金枝的好友、國民黨不分區立委溫玉霞12日晚間在臉書分享影片引發回響，13日透過視訊與人在西班牙的劉金枝通話，劉談到女兒時，一度忍不住落淚。

溫玉霞昨晚在臉書分享影片，並撰文談到西班牙疫情慘重，醫療體系瀕臨崩潰，但醫護人員堅守崗位搶救病患，其中也有「台灣女兒們」的身影。

溫玉霞指出，僑務委員劉金枝的大女兒Diana是麻醉師，另一名小女兒也是醫護，兩人沒日沒夜的工作，上個月不幸感染，大女兒在醫院戴了15天呼吸器，小女兒居家隔離治療。

溫玉霞13日下午在國會辦公室視訊連線劉金枝，劉表示，大女兒目前的情況已經好轉，出院接受隔離，談到那段時間女兒連打電話報平安都沒辦法，僅能透過同地方工作的丈夫代為處理，「他們都說媽媽你不要出事，沒辦法回來看我，我家裡院子看花看草天天這樣度過……」劉金枝說到激動處忍不住落淚。

劉金枝表示，原本西班牙不把新冠肺炎的疫情當一回事，現在確診、死亡數節節攀升，也讓政府當局不得不重視起來，對於醫護人員的付出，西班牙人也會固定在每天八點的時候，聚集在醫院附近向他們喊話、加油打氣。

溫玉霞則表示，在疫情最劇烈之時，也看到海外僑胞互相鼓勵，有的人籌措資金、購買醫療用品捐給當地政府，「前幾天有僑領捐200萬美，以台灣名義捐給美國，從洛杉磯、紐約、達拉斯我看到很多報導，台商去買一兩萬片口罩去給當地警消，最感動是困難情況下台商除了顧好自己還照顧當地政府，是我們台灣人以他們為傲、以台商為傲。」