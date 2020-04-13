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中壽首季獲利創同期新高　今年股利配發1.2元現金殖利率逾3%

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▲▼中國人壽,中壽。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中國人壽今年第1季稅後盈餘達44.6億元，每股稅後盈餘達1元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，金融市場大幅波動，中國人壽獲利仍繳出亮麗的成績單，今（2020）年3月自結稅後純益14.2億元，累計第1季稅後盈餘達44.6億元，每股稅後盈餘（EPS）達1元，獲利不僅較去年同期大幅成長59%，同時也創下同期新高。

在穩健財務結構的奠基下，中國人壽表示，董事會已通過每股發放現金股利0.6元及股票股利0.6元，也是首家公布發放現金股利的壽險公司。若以今天收盤價18.8元計算，現金殖利率達3.19%。

中國人壽指出長期推動高價值的分期繳商品，雖然受到疫情衝擊，今年首季長年期分期繳商品新契約保費收入仍較去年同期成長28%，帶動公司價值逐年穩定成長，而3月自結資本適足率維持在300%水位，高於法定要求。

面對疫情來勢洶洶，中國人壽除了對外推出包括保費緩收、放寬法定傳染病除外理賠等8項保戶關懷服務，更率先業界提出加發醫事人員保戶確診慰問金及免除住院醫療商品的法定傳染病等待期的批註服務；對內則啟動各種行動化與遠距線上作業、異地備援與居家辦公機制等措施。

此外，中國人壽是壽險業界首家獲准，且在首季啟動試辦人臉辨識行動投保，未來可望將刷臉身分辨識技術逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等服務，同步支持通路數位轉型及升級對保戶的數位服務。

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