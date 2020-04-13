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何晶改「呃」貼文感謝台灣！盼口水戰畫休止　星醫師：非惡意批評

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▲▼新加坡總理夫人何晶。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理夫人何晶。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃自強新加坡13日專電

新加坡總理李顯龍夫人何晶今天修改臉書，對台灣援助口罩表達感謝，原本遭熱議的謎樣Errrr...（呃...）內容雖仍存在，但台星網友心境大不同，連日的口水戰可望落幕。

外交部之前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，何晶11日在臉書（Facebook）轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」引起熱議。

這則貼文經網友不斷轉貼，迄今有近2300次分享，有1萬5000名網友按讚，1萬8000則留言，這些留言除對Errrr...感到好奇外，也各自解讀到底是正面、負面意涵。

台灣網友相繼加入留言內容，由於網友之間對口罩立場不一，引發台灣與新加坡網友相互論戰，甚至出現情緒性字眼。

有網友稱，如果台灣願意捐贈，新加坡不願接受，大可拒絕即可，沒必要熱臉貼冷屁股。台灣人在新加坡的部分社群也對這則貼文熱烈討論。

▲▼新加坡總理夫人何晶（HO Ching）4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自HO Ching）

▲何晶4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自HO Ching）

何晶的臉書貼文留下如謎樣的內容，連日來引發網友間的口水論戰。何晶今天修改相關內容，對台灣表達感謝。台灣網友也按讚鼓勵。

有趣的是，她修改文字中說明「至於錯誤？也會被原諒啦！」等內容，並留下原本遭外界熱議的Errrr...（呃...）內容。

配合政府新冠病毒（COVID-19）防疫措施而居家辦公的新加坡公民明永昌（Ming Wing Cheong）認為，何晶修改臉書貼文，主要目的是不要讓這個全球共同防疫的戰爭淪為網友之間的口水戰，否則必然模糊焦點，無助疫情防治。

關注新冠肺炎疫情的新加坡醫師李冠毅（Greg Li）說，這次台星網友口水論戰，主要是遭部分網友情緒性言論煽風點火，何晶原本的臉書貼文雖引發熱議，但應該不是惡意批評，不過，何晶今天主動修改謎樣文字，主要也是希望外界把焦點放在疫情防治，對網友口水論戰也有降溫作用。

中華民國外交部12日表示，宣布外援後也和新加坡相關單位討論，獲得正面的初步回應，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。

何晶的臉書經常轉貼各類新聞或訊息，受到不少新加坡民眾關注，但台灣網友輪番到新加坡第一夫人臉書上大量留言則相當罕見。

►何晶「呃...」遭出征！新加坡網友「真實反應」曝光...留言串突溫馨大和解
►新加坡總理夫人回應了！默默修改「呃」貼文　輕鬆表示：原諒錯誤啦
►何晶「Errrr ...」引論戰！星國網友批「非官員」別越界：她真該捏緊舌頭

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