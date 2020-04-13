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第一季PC出貨量4年來最慘！　蘋果Mac首當其衝衰退20％

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▲▼蘋果門市,Apple Store,Studio A。（圖／記者謝仁傑攝）

▲蘋果的Mac銷售量大幅下降20%。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

由於全球為防堵疫情擴散，許多地區實施遠距辦公與教學，使PC的需求量在2020年第一季有所增加；尷尬的是，疫情同樣也對生產和物流造成嚴重的衝擊，出現供不應求的問題，導致全球第一季PC出貨量較去年同期下降8％，是自2016年來最大的跌幅。

據市調機構《Canalys》發佈的最新報告顯示，2020年第一季PC出貨量僅有5370萬台，聯想以1,280萬台的出貨量領先個人電腦市場，惠普以1,170萬台位居第二，戴爾則以1,050萬台位居第三。

值得注意的是，雖然蘋果目前尚未透露有關 Mac 或其他產品的銷量，其第二季財報也尚末發佈，但上述報告則顯示，位居第四的蘋果出貨量下降最嚴重，衰退幅度達到21％，成為大供應商中受影響最慘的品牌。

▲▼PC出貨量。（圖／取自Canalys）

▲全球第一季PC出貨量下降8％。（圖／取自Canalys）

▲▼PC出貨量。（圖／取自Canalys）

▲全球前五大供應商第一季PC出貨量。（圖／取自Canalys）

研究報告中還指出，隨著遠距辦公和教學的趨勢，其它相關設備也跟著增長，包括顯示器、網路鏡頭、影印機和耳機等，蘋果向來提供較高價位的產品，也可能因此錯過除耳機之外的大多數產品商機。

Canalys 的分析師 Ishan Dutt 預估未來PC產業需求不會像第一季那樣強勁。「隨著我們進入第二季，中國的生產限制有所緩解，但第一季出現的PC需求激增狀況不太可能持續，並且今年下半年看起來也不太樂觀。」

他指出，很少有企業會花錢在辦公室相關的技術上，全球衰退已經開始，許多企業將破產，面臨數百萬的新失業者，政府和大公司也必須優先考慮其他地方的支出，PC供應商也將面臨未來如何管理供應鏈生產的挑戰。


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