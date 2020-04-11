3分鐘台語版「譚德塞記者會」...公嬤都聽得懂！16萬人次爆看笑噴：配音太強

▲根本完美對嘴。（圖／恁老師授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞日前在記者會上，花3分鐘痛批台灣對他人身攻擊、種族歧視，引起我國人民不滿。YouTube頻道「恁老師」用台語kuso配音，惹笑上萬網友，洗版推爆「史艷文來嘍」、「有對到嘴欸...哈哈哈哈」。

「恁老師」9日在YouTube推出影片，原本3分多鐘指責台灣人身攻擊的片段，被kuso成「滿滿的委屈和內心話」，再加上台語配音，瞬間戳笑大票網友，而影片目前已超過16萬觀看人次。

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「大家好我是譚德塞，不是彈到屎的。」影片一開頭就火力全開，讓大家笑到不行，接著又委屈說道，「其實我是台灣派來的...」、「今天站出來...逼我出來，我要說實話，我的目的就是要讓全世界認同台灣，讓台灣更加受到重視，所以我做一個雙面鬼」、「大家看，因為我的作為，讓台灣被世界討論的機會變多了，甚至到網路的Google找，台灣兩個字變成燒滾滾的熱搜」。

最後，還不忘提到，「如果沒有我譚德塞，世界同情台灣，你知道台灣的防疫第一嗎？大家會開始重視，WHO變CHO的嚴重性，所以大家欠我一個道歉呀。」

看完滿滿嘲諷，穿插趣味諧音的短片，廣大網友們輪番叫好，直呼「太有才了，阿公阿嬤攏聽有」、「我笑了，被詆毀做自我心理調適，真是EQ好，台灣不只防疫做得好，心理健康也No.1」、「有對到嘴欸」、「霹靂可以考慮推出新角色了」、「夠機掰，我喜歡」。