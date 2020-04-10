獨／無視疫情！各地保齡球友齊聚高雄辦聯賽　衛生局搖頭：真是講不聽

▲保齡球友預計在12日舉辦聯賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣至今共累計380例確診個案，為加強防疫，中央流行疫情指揮中心先前發布大型集會防疫指引，建議室外500人、室內100人的集會要停辦。不過卻有民間團體仍不顧疫情風險，預計在12日下午舉辦南部保齡球聯賽，有民眾看不下去，因此向《ETtoday新聞雲》爆料，高雄市衛生局聞訊後，也搖頭怒喊：「真是講不聽！」

有民眾向《ETtoday新聞雲》記者爆料，指出有一群熱愛保齡球的球友預計在12日於高雄市岡山區某間保齡球館舉辦南部聯賽，活動是每半年舉辦一次，但因為疫情關係，多名球友建議主辦單位取消比賽，「但因為取消比賽可能會造成主辦單位損失，所以沒採納我們的意見，活動繼續舉辦」。

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「最好是停辦啦！」爆料民眾表示，球友擔心出現防疫破口，「因為很多球友去打球都不戴口罩」，讓他相當生氣：「聯賽有來自全台各地的球友，誰知道你平常接觸什麼人？會有什麼樣身體狀況？大家也無法拿捏阿！」不過爆料民眾也替主辦單位緩頰：「希望政府有補助措施，因為活動停辦對主辦單位也是不小的損失。」

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎聞訊後，直呼：「真是講不聽！」，他也再次重申，依據指揮中心公告，室內活動人數須少於100人，室內活動則需少於500人，入場時應要求落實量體溫、戴口罩以及消毒，且進出人數也要詳實造冊，活動現場更要有宣導標語或海報，提醒參加民眾保持社交安全距離。

潘炤穎坦言，經濟活動必須依照疫情發展作適度調整，考量疫情發展，日後疫情若逐漸升溫情形，就可能採取漸進式做法，像是歐美國家目前正執行的居家令，當然在這種狀況下，社會經濟活動會受到衝擊，以防疫為前提，這些管控都必須按部就班整備進行。

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