美國5月解封「疫情7月大反撲」！　最新預測：染疫者＆死亡數再度暴增

▲全美感染新冠肺炎的人數已超過50萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普傾向在5月之前結束社會疏離等防疫措施，但專家10日警告，假若社交距離政策真的結束，依據模型預測，疫情很有可能會在7月上演大反撲，不論是確診人數、死亡病例都會再次激增。

華盛頓大學健康指標和評估研究所所長莫瑞（Christopher Murray）10日向CNN透露，若全國性社會疏離政策過早放寬，不進行足夠的病毒檢測程序及接觸者追蹤，疫情將於7月某時期出現反彈，到時候就會像現在一樣嚴重，「如果我們不等到每個州多數傳播情形趨近零，毫無疑問，（疫情）反彈風險非常高。」

莫瑞進一步提到，研究中心將於接下來這一周發布新的分析報告。

儘管許多研究員與專家都認為美國「解封」還太早，但川普表示，他已經在考慮美國重新開放的日期，「我願意開放（經濟），但我現在還沒做出決定，但我確實希望開放，這一點很重要」。不過，他也說，他會聽取衛生專家的意見，不會讓這一切再度重演。

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