獨／資深女公關曝「停業期」轉戰傳播妹　群組爆量狂喊：小姐快支援

▲高雄市政府副市長葉匡時前往金芭黎查看停業情況 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

中央疫情指揮中心宣佈9日起，酒店以及舞廳全面停業，但是在這2行業當中的「小姐」該怎麼辦？高雄一名資深女公關表示，同業接獲停業訊息之後，小姐立刻改為「傳播妹」，也就是客人不進酒店改轉往KTV之後，利用管道來叫「傳播妹」進到包廂坐檯，像是10日的凌晨，公關群組當中還是不停傳訊：「小姐快支援」。

一名資深酒店女公關接受《ETtoday新聞雲》採訪，目前酒店以及舞廳面臨停業，但是裡頭女公關們該怎麼度過「失業」期，女公關說根本沒有失業，也是在接獲停業消息之後，立刻轉進到了「傳播業」，因為不少顧客無法到酒店、舞廳消費，但是他們改到連鎖KTV當中，請「傳播妹」來包廂內陪酒，「換了地點但是娛樂仍是歡樂一百點」。

▲高雄市政府副市長葉匡時前往金芭黎查看停業情況 。（圖／地方中心攝）

記者繼續追問價格有差嗎？這名女公關說：「一樣啦！就是看照公司的錢，或是跟客人開價5千到1萬不等的費用，然後從下午，因為都是下午上班，下午先吃個飯，然後就進去唱歌，今天的行程就是這樣，我看他們群組的行程就是這樣，中午先去吃飯吃一吃，然後就到KTV，到現在還在群組傳有沒有小姐要支援」。



