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避免群聚…東華大學下禁酒令！　學生會批邏輯謬誤：這是最偷懶的方式

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▲▼你知道校長用「致詞」就決定全校禁酒了嗎？。（圖／東華大學學生會提供）

▲為避免群聚感染，東華大學日前祭出「禁酒令」，規定校內禁止酒精性飲料出現。（圖／國立東華大學學生會提供）

記者徐愷昕／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前祭出「社交距離」規範。而國立東華大學校長近日更直接下達「禁酒」，除規定校內禁止販售酒精飲品外，同時也規定教學區、行政區禁止喝酒，以避免群聚感染。對此，東華大學學生會10日發聲明，質疑校方決策程序有問題，認為學校既沒有邀學生會一起開會討論就擅自決策，還讓「主席校長致詞」直接變成決議，整個過程非常不合理，希望學校針對此事可以先撤回決定，後續再一同討論。

國立東華大學1日招開行政會議時，校長趙涵捷於致詞時下令：「防疫期間為避免群聚，校內餐廳及超商不得販售含酒精性飲料」，怎料過沒幾天，「委外廠商管理委員會」學生代表8日下午就接獲公文，通知全校禁止販售酒精飲品，隨後傍晚校內全家便紛紛貼上公告，立即將酒精飲品全面下架。

請繼續往下閱讀...

針對此事，東華大學學生會10日提出3訴求，希望學校「撤回禁酒決定」、「有關學生事務之會議應邀請學生代表出席」、「未來相關議案由所屬委員會討論」。

▲▼為避免群聚感染，東華大學日前祭出「禁酒令」規定，校內禁止有酒精性飲料出現。（圖／翻攝臉書東華大學學生會）

▲為避免群聚感染，東華大學日前祭出「禁酒令」規定。（圖／翻攝臉書《國立東華大學學生會》）

東華大學學生會表示，委外委員會本學年並無開會，這次單方面被動告知決策，感覺有種淪為收公文的橡皮圖章，且從學校10日公告的行政會議紀錄中可發現，「禁酒令」提案並沒有經過討論，單單只是「主席主席校長致詞」，竟然可以變成執行決議，實在是世界奇觀，讓人感到不可思議。

學生會強調，根據學校組織規程「行政會議必要時視議題得邀請學生代表及其他有關人員列席會議。」認為這次如此與學生重大相關之事務校方怎能沒有邀請學生代表列席，同時試問，「什麼樣的議題才是與學生相關的議題？又由誰來認定邀請？」

學生會再指出，按照「禁止賣酒就能避免疫情群聚感染」的邏輯實為謬誤，因為即使沒有賣酒校園各處仍有群聚行為，大家離開校園之後，仍有太多機會接觸到酒精飲料，認為大學身為教育單位應輔導學生「理性飲酒」，而不是選擇「全面禁止賣酒」這種最偷懶的方式，「下達禁酒令只是展現學校怠惰於教育、也承認自己無能管理」。

東華大學回應表示，因近日校內有部分學生深夜群聚喝酒，已嚴重影響安寧，宣導未見效才不得不採取此防疫行動，校方再稱，有關「教學行政區域不得有含酒精性飲料進入」的規定，目前國內除台大、中山僅賣啤酒外，其餘大學皆無販售含酒精飲料。

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▲▼為避免群聚感染，東華大學日前祭出「禁酒令」規定，校內禁止有酒精性飲料出現。（圖／翻攝臉書東華大學學生會）

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