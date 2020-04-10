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台灣是「亞洲瓦甘達」！元首都是貓科動物…蔡英文「雙手胸前交叉」喊這句

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▲▼蔡英文比出「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）手勢。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

▲蔡英文比出「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）手勢。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情至今尚未穩定，為了知曉民眾近日的想法，總統蔡英文在前陣子於IG開放網友提問，引起眾多人搶著提出心中想法。面對有網友提及，台灣是「亞洲瓦甘達」，蔡英文10日回應，「聽起來滿好的！」還在結尾中比出了「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）的「雙手胸前交叉」手勢。

蔡英文10日在IG上回覆日前的網友提問。有網友形容台灣是「Wakanda in Asia」（亞洲版瓦甘達），因為兩者擁有許多相似之處，包括：常常聽到卻不知道在哪、科技強大、人民富足、世界陷入危難的時候會伸出援手，而且「國家元首都是貓科動物」。

▲▼蔡英文比出「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）手勢。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

對此，蔡英文馬上露出燦爛微笑回應，「聽起來滿好的啊！」台灣在這一次疫情的表現中，絕對不是一個偶然，是一個長時間的國民共同努力累積跟國力展現，「如果有任何的肯定跟榮耀，這是屬於我們好幾個世代的台灣人民，大家共同所做出來的成績。」

蔡英文說，也希望透過疫情的處理，讓其他國家更認識到台灣，而台灣人民也更團結。

有趣的是，蔡英文在影片最後比出了「瓦甘達萬歲」手勢，將雙手舉在胸前，並且握拳交叉。只不過蔡英文底下的字幕，並不是配上大家熟悉的「Wakanda forever」，而是「Taiwan can help（台灣能幫忙）」。

漫威英雄電影《黑豹》中的虛構國家「瓦甘達」，在電影中是個充滿高科技、擁有汎金屬（漫威宇宙虛構金屬）卻作風低調的地方，而該國家的國王帝查卡遇襲身亡後，由王子帝查拉繼位成為新國王，同時繼承英雄「黑豹」身分與能力。關於「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）的手勢，是劇中演員會舉起雙手在胸前握拳交叉，此動作令人印象深刻，甚至還有國外網友模仿成新的打招呼方式。

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▼蔡英文也分享近日家中兩隻貓咪蔡想想、蔡阿才的近況，由於最近牠們都不能出門，所以有些憂鬱。（圖／翻攝自蔡英文IG影片）

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