快訊／侯友宜宣布：即日起夜市、商場強制全程戴口罩

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11日宣布，即日起民眾進入傳統市場、商圈、夜市等場所一律全程戴口罩，在實施過程中以勸導為主，經規勸仍不願配合者就會依法開罰，他也呼後商圈管理單位一定要落實做到位，他將會不定時稽查。

侯友宜上午在防疫會議中表示，對於難以保持社交距離的場所，要由中央明確訂出規定，呼籲中央清楚明定相關規定，讓第一線同仁好好做事，上面規則下達後，一次做到位，如同新北觀旅局已經訂出民眾在風景區必須維持2公尺社交距離，避免群聚感染。

侯友宜強調，這樣的做法當然是亡羊補牢，政府應該在事情發生前就想到，新北隨時檢討自己還有哪些沒有做到，讓第一線同仁執勤時更清楚、更有規劃、有所依循。因此，他再度建議在管控範圍內要非常明確，到底哪些場所必須停止營業，哪些場所比須戴口罩、量體溫，他建議除了民生必需之營業場所外，人潮擁擠、封閉型的地方，甚至戶外一些難以保持社交距離的場所，必須由中央統一規定，讓地方好做事，希望「一次講清楚」。

侯友宜表示，新北市人潮擁擠封閉型空間，包含公廟、市場等場所，已經要求各單位管制人潮；針對八大行業勸導歇業也已做了一個月，尤其對夜市、傳統市場、商圈管制，不斷勸導業者與消費者戴口罩，其中，攤商業者強制戴口罩，消費者則是勸導戴口罩，若要處罰還是需要中央的公告。

侯友宜說，疫情指揮中心昨天表示商圈必須管制人潮，攤商與消費者「應」全程戴口罩，並保持社交距離，地方收到命令後立即實施，他也請經濟部選定示範地點拍攝影片提供大家參考；他也在一週前就責成經發局訂出人流總量管制辦法。

侯友宜指出，既然中央已經宣布消費者「應」全程戴口罩，他就會開始視察，但是中央發布命令後，地方一定有些執行上的困難，包括在夜市用餐時無法戴口罩、如何貫徹維持社交距離，必須衡量現場實際狀況彈性處理，處罰是最後的手段，歸勸不聽就會開始處罰。