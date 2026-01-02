NCC打詐變擾民！　補發SIM卡要先報案

▲實體SIM卡。（圖／取自BlogDoiPhone）

記者葉國吏／綜合報導

NCC祭出史上最嚴苛的換SIM卡新規，要求民眾補卡、換卡、換號都得準備一堆證明，還得跑派出所報案，讓大家崩潰，第一線門市人員直呼「去罵NCC」。

新規民怨四起 換SIM卡步驟煩又繁

今年底起，NCC（國家通訊傳播委員會）將正式推動一套被稱為「史上最嚴格」的SIM卡換補機制。以往只要帶雙證件就能輕鬆補卡，現在不但要出示舊卡，萬一真的找不到，還得先跑一趟派出所報案拿到遺失證明才能繼續辦理，讓民眾覺得比遺失卡還麻煩。

不只是SIM卡換卡，連換手機、轉移eSIM卡也要特別小心。現在若要把eSIM卡移到新手機，除了原本的證件，還要附上購買通知或贈與證明。像是公司抽獎得來的新手機，還好有公司可開證明；但如果是親友送的，還得找對方要購買證明，否則無法順利換機，讓人直呼太誇張。

▲NCC主秘黃文哲。（圖／記者湯興漢攝）

補卡變跑警局 門市人員壓力爆表

SIM卡遺失後，過去只要到門市就能補發，如今得先到派出所報案。這代表只要卡片不見，民眾要先走一趟警局，拿到遺失證明才能回頭補卡。這一來一往，無形中也讓基層警察工作量暴增，不少人感嘆「補卡比辦正事還麻煩」。

對於這項被網友封為「最擾民」的新政，電信門市人員早已苦不堪言。有人坦言，這兩天已經被客人罵到快受不了，大家手機不見急著補卡，卻只能被門市人員冷冷請去警局報案。門市員工直言：「真的要罵，去找NCC吧！」

NCC不聽勸硬推 換號也麻煩

根據中國時報報導，有電信公司私下透露，新規準備上路前就不斷提醒NCC不要這麼硬來，因為這些規定根本跟現實脫節，不僅讓民眾抱怨，還讓警察也受苦。可惜NCC只為了打詐業績，硬是推到底。電信業者也只能配合，等著看民意反彈會不會讓新政策喊停。