必勝客出包！比薩盒打開「放整罐醬料瓶」　業者致歉：門市疏失

▲消費者跨年夜訂必勝客一公尺派對盒驚見整罐黃色醬料瓶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客今年跨年夜大爆單，有網友在跨年夜訂購必勝客派對盒，收到後發現比薩盒裡放了一罐黃色醬料瓶。他將此事PO上社群平台，引發熱烈討論。對此，業者致歉並表示，因門市同仁忙碌導致疏失，已與顧客聯繫並提供後續服務。

有網友跨年夜在Threads上發文，「算是必勝客送的新年禮物？」圖片顯示必勝客1公尺派對盒，打開後發現多了一瓶黃色醬料瓶，且打了20幾通客服都打不進去。原PO後續更新「客服終於理我了，送瓶子回家」，並曬出拿著醬料瓶在必勝客門口前拍照的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出吸引不少人留言「有點噁，那瓶身感覺很髒」、「哈哈哈你是不是備註：醬多一點？只好整瓶下去了」、「2026祝你瓶瓶安安」、「如何用照片表達店內忙到失去理智」，還有網友分享「我之前是被送一整塊原封不動地莫扎瑞拉起司」，討論度爆表。

對此，必勝客回應：「感謝所有消費者對必勝客美味比薩的支持。該筆訂單問題乃因跨年期間、大量訂單瞬間湧入，門市同仁忙碌而導致的疏失，造成消費者不便，深感抱歉。必勝客已與顧客聯繫並提供後續服務，未來更將持續優化出餐流程。消費者如有任何問題，歡迎於上班時間來電客服專線。」