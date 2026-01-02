墨爾本卡爾登公園升起中華民國旗　500僑胞旅澳台青持小國旗齊聚

▲墨爾本客家聯誼會主辦的「墨爾本僑界聯合慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，於當地時間1月1日上午在墨爾本市中心的世界文化遺產卡爾登公園 (Carlton Gardens )登場。（圖／駐墨爾本辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

由墨爾本客家聯誼會主辦的「墨爾本僑界聯合慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，於當地時間1月1日上午在墨爾本市中心的世界文化遺產卡爾登公園 (Carlton Gardens )登場。元旦一早，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾齊聚一堂，手持國旗、互道祝福，展現對中華民國的支持，駐墨爾本辦事處呂明澤處長率領同仁到場，向鄉親致意。

典禮由來自台灣排灣族的原住民歌手林杰睿領唱中華民國國歌，旗手身穿客家與阿美族傳統服飾，伴隨國旗冉冉升起。呂明澤處長致詞指出，2025年維多利亞州、南澳州與塔斯馬尼亞州的僑青、台青與社團攜手舉辦七場國慶活動，充分展現社群的凝聚力與對民主自由的堅持。

呂明澤表示，展望2026年，駐墨爾本辦事處將持續深化與澳洲在產業、教育、科研及地方交流等領域的合作，同時強化僑務服務，提升行政效能與社群信任，凝聚海外僑胞力量，共同守護中華民國台灣的尊嚴與民主價值。

在典禮後，林杰睿、李芃與張傑盛三位旅澳台灣音樂人輪番演出。二胡與吉他交織出的旋律，伴隨現場鄉親席地而坐、輕聲哼唱，帶來濃濃的台灣味。墨爾本客家聯誼會張展智會長致詞表示，今年升旗典禮首度走入市中心、於卡爾登公園舉行，吸引來自20個社團、近500位鄉親踴躍參與，展現對台灣的熱情與認同。

張表示，主辦單位特別準備客家傳統美食及來自台灣的文化伴手禮，期盼讓海外僑界感受到台灣的人情與溫度，也推廣豐富的客家文化。未來也期盼有更多年輕世代投入，讓台灣在國際舞台上被更多人看見。

