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中央研議管制人口流量　南雅夜市攤商咬牙挺政策：生意會更慘期盼配套

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記者陳雕文／新北報導

新北市政府要求市場及夜市的攤商全面配戴口罩，否則將依食品衛生安全法處罰，無商業登記者3萬元以上，有商業登記者處6萬元以上罰鍰。中央流行疫情指揮中心還研議夜市規劃單一出入口；板橋南雅夜市多數店家認同防疫政策，對人口流量管制也只能無奈點頭，「生意可能會再更慘，但只能共體時艱了」

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

▲19歲服飾店員魚魚表示，生意已經掉了7成，應該不需要再管制人口總量，不然生意可能會更差。（圖／記者陳雕文攝）

中央流行疫情指揮中心指出，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼南雅夜市主賣服飾的街道人數稀少，消費者集中在美食區。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

南雅夜市管理主委表示，目前是里長持續向攤商宣導要戴口罩，避免被罰，也保護自己及消費者，但若要規劃單一出入口，限制顧客流量的作法有難度，因為南雅夜市四通八達，大小巷弄很多，要只留一個路口通行，幾乎不可能，但如果中央強制規定，我們也會努力想辦法。

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

▲夜市攤商都張貼「請保持社交距離1公尺以上」。（圖／記者陳雕文攝）

服飾店的魚魚表示，認同攤商須強制配戴口罩的政策，因為可以保護自己跟他人，其實不管有沒有處罰，上班時我還是會戴好口罩；至於總量管制計畫，魚魚則說，現在生意已經掉了約7成，其實不太需要再做人數、流量管制。

賣鮮乳捲的吳老闆認為，流量的管制對生意一定會有影響，目前已經掉了至少3成，希望中央進行管制後可以有所謂的配套措施；據了解，吳老闆白天也在早市賣土雞，這部分的生意掉超過5成，只能咬牙苦撐，在這非常時期，尊重市府及中央政策，共體時艱。

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳老闆在夜市及早市擺攤，生意都變差，只能咬牙苦撐，尊重中央進行總量管制，但也希望可以訂定出其他配套措施，幫助攤商度過難關。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼南雅夜市。（圖／記者陳雕文攝）

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