朝野對立嚴重　柯文哲：賴清德一念之間可以解決台灣的問題

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司言詞辯論結束後，近期動作頻頻，上周幫黃國昌新北造勢活動站台後，今（2日）又到立法院拜會朝野立委。談到近期政局紛亂，柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實都在一念之間，「今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？」

▲民眾黨立法院黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會 ，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿。（圖／記者徐文彬攝）



被問到近期政局紛亂，柯文哲先表示，這有空再說，強調自己今天來立法院最主要目的還是幫陳昭姿委員，她畢生的心願要先解決。但柯也說，「冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實都在一念之間」。

柯文哲提到，有一句話，「惟仁者要能以大事小，惟智者能以小事大」，就是指大的對小的要有仁心，不然就會容易想欺負別人；小的要對大的夠聰明，不然「草螟弄雞公」，有時候就會被幹掉。

「其實今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，就結束了。」柯文哲說，昨天有看黃國昌受訪說的，賴清德先搞大罷免，現在怪人家搞彈劾。他也分享一個秘密，最近有一次國民黨團總召傅崐萁來看他，「他用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬」。

柯文哲說，想想看，大罷免民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁？打成這個樣子，你現在期望傅崐萁笑容可掬，然後跟民進黨完全合作？這就是問題。所以最有權力的人應該負起最大責任，今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

柯文哲還爆料，現在他家最反對民進黨的不是他，是陳佩琪，「恨得牙癢癢，我說算了，我們當醫生當30年不要老是恨人家，她就很生氣」。所以還是那句話，今天台灣的問題只有一樣，在賴清德一念之間。

針對賴清德批評在野黨搞彈劾浪費時間，柯文哲表示，民進黨搞大罷免現在大失敗後，現在當然人家會反彈，「這時候才怪人家搞彈劾，人家就說為什麼你那時候搞大罷免？」而且柯建銘都遭宮，他知道要被拿來祭旗，所以趕快把責任抖出來。所以還是這樣，賴清德一念之間可以解決台灣的問題。