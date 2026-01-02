新北市發布低溫特報！多處10度以下　候友宜籲做好防寒措施

▲低溫。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

中央氣象署今（2日）發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市今起至3日多處地區晚間有10 度以下氣溫發生的機率。新北市政府已立即啟動防寒關懷機制，侯友宜提醒市民注意低溫對健康及安全的影響，並提到，因受東北季風影響，新北市沿海地區易有長浪發生，海邊活動具高度風險，特別叮嚀市民非必要避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，以免發生憾事。

新北市府表示，社會局將加強街頭訪視、啟動低溫關懷機制，農業局針對農作寒害部分加強宣導、民政局將通知各里長對獨居老人給予特別關照，消防局將加強防範一氧化碳中毒宣導機制並強化心血管疾病緊急救護，衛生局將通報新北市急救責任醫院加強心血管及呼吸道疾病患者照護，並由教育局請學校加強醫療保健及保暖工作。

消防局陳崇岳局長指出，天氣轉冷時，民眾常因使用瓦斯熱水器通風不良、電暖器使用不當，或在密閉空間燃燒炭火取暖，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件增加，在此特別提醒民眾，使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持通風，絕對不要在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖；使用電暖器請保持與可燃物至少50公分距離，並選購有自動斷電功能的合格產品。如發現家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等一氧化碳中毒徵兆，請立即開窗、關閉熱水爐並撥打119求救。

侯友宜提醒，受東北季風影響，新北市沿海地區易有長浪發生，海邊活動具高度風險，特別叮嚀市民非必要避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，以免發生憾事。根據中央氣象署發布訊息，目前基隆北海岸易有長浪發生，請民眾密切注意氣象預報及浪高變化，確保自身安全。個人保暖部分，請採取「洋蔥式穿法」以因應室內外溫差，共同度過平安的冬日假期。

