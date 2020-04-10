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湖北類包機又來了！華航2班機執飛　4/20、4/21「上海飛台北」

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▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲滯留湖北台人日前首度採取「類包機」模式返台。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對滯留湖北台灣民眾，海基會再次洽請華航協助，指定上海兩航班供滯留湖北國人返家。海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4/20（一）與4/21（二）各一架次，皆為19:50由上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園機場。

海基會10日晚間發表聲明，除公布兩架包機時間外，11日上午09：30起將開始受理並協助旅客統一訂位，並請滯留湖北而有意回台的國人，從4月11日上午09：30開始，可撥打海基會緊急服務專線02-25339995、及02-21757066，海基會將全力協處兩航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

在經兩批武漢包機、一批類包機共五架次接返滯留湖北共975名台灣人返台後，陸委會9日的例行記者會上，副主委兼發言人邱垂正透露，經海基會、陸委會彙整相關統計，目前還有700多人登記要回家。不過，對於何時返回、用什麼方式安排接返，邱垂正當天僅回應，「還需要跟對方來溝通。」

事實上，對於滯留湖北民眾返台，「類包機」無疑是對他們的一大考驗。湖北台胞返鄉救援會會長徐正文10日召開記者會，呼籲政府依第2次包機的方式將剩下的300多名滯留民眾接回，「他們很多人沒有大陸發放的『健康綠碼』，還有孕婦、孩童、心臟病患者，要從武漢到上海搭『類包機』實在困難重重，希望兩岸政府都能幫忙促成。」

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