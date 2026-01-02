中共軍演「女友跨年夜綠了他」　見1畫面崩潰！軍人：飯店我出的錢

▲原PO突被禁假，事後得知女友帶其他男生住飯店跨年。（示意圖／記者李毓康攝）



「中共軍演讓我看清一個人！」一名男網友透露，因留守營區而無法陪女友跨年，原以為對方會體諒，結果不僅抱怨他、還帶別的男人去住他花錢訂的飯店。原PO哭喊「省下不到7000元為她準備驚喜，結果變成她開房的贊助金。」痛批國軍警戒荒謬，更自嘲「保家衛國是為了守護這種人？」引發網友心疼。

一名軍人在Dcard表示，他已經訂好飯店要陪女友度過跨年夜，未料共軍突然圍台軍演，導致義務役都被留在營區，原PO第一時間傳訊息道歉，也主動說飯店費用全自己吸收，「我真的很心疼她要一個人跨年。」

豈料，友人事後傳來一張照片，畫面是女友的限時動態，寫到「結果人出不來，國家比較重要啦，我就活該一個人過？只能怪自己沒有多交幾個男朋友」。本以為女友只是發牢騷抒發情緒，沒想到真相更是讓原PO崩潰爆淚。

本來不想多管事的友人坦言，是真的看不下去，並爆料原PO女友依然入住兩人訂好的飯店，而且還帶著別的男生同住跨年。這讓原PO激動直呼，「我才發現自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話！」

面對女友的狠心背叛，原PO心痛怒吼，「我努力省下那不到7000元的薪水，為了給她驚喜，結果成了她跟別人開房的贊助金。」甚至跨年那一刻當下，心裡一度還充滿著罪惡感，殊不知女友躺著他付錢的床上，正和別的異性開心跨年。最後，原PO也諷刺說道，「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？笑死。」

底下網友紛紛安慰，「真的超爛，還好你沒有把爛人帶到2026年」、「看清一個人，不會在她身上繼續浪費時間跟錢，要感謝傳給你限動的那個朋友」、「我覺得你這女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「現在發現兵變，總比退伍後發現好」、「這跟軍演無關了...說不定不只一次了」。