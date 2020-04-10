　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電影映演業「視同歇業」提供紓困！補助員工薪資4成「每人上限2萬元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼美麗華影廳,影城內裝,電影院。（圖／記者張一中攝）

▲電影映演業受疫情影響嚴重，文化部表示，將視同歇業進行紓困。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

電影映演業受疫情影響嚴重，不少戲院近來業績慘跌8到9成，一天賣不到百張票，甚至6成連署盼政府下令停業。文化部今（10）日表示，將視同歇業進行紓困，近來也將啟動「藝文紓困2.0」新增專案紓困措施，只要艱困事業不裁員、不放無薪假、不減薪超過2成，就可補助員工薪資4成，每人每月上限2萬元，補助3個月，同時也補助一次性營運資金，盼業者能優先照顧員工及其背後家庭。

文化部今（10）日表示，先前已對外說明，由於電影映演業受疫情影響嚴重，將視同歇業進行紓困，除可透過目前適用各類型藝文事業的「減輕營運衝擊補助」提供紓困外，將於第二階段特別預算通過後，啟動「藝文紓困2.0」，其中將針對表演藝術、電影映演業、出版事業、音樂展演等受重大衝擊，導致營業額衰退50%以上或顯已無法持續營運的艱困事業，新增「藝文艱困事業員工薪資及營運補貼」專案紓困措施。

請繼續往下閱讀...

該措施將依據行政院「千億挺就業」跨部會共同性原則，只要艱困事業不裁員、不放無薪假、不減薪超過兩成，就可補助員工薪資4成，每人每月上限2萬元，補助3個月，同時也補助一次性營運資金。文化部表示，紓困補助希望優先照顧員工及其背後家庭，盼業者在紓困期間儘可能照顧員工。
 
而有關部分映演業者要求政府「下令歇業」一事，文化部表示，戲院歇業與否，須依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，疫情指揮中心得做必要之處置，目前各場館相關防疫措施皆應配合指揮中心公布之因應指引辦理，地方政府也可依《傳染病防治法》管制相關集會活動。

雖然指揮中心因應指引是對室內100人之公眾集會做風險評估，但這對映演業者來說幾乎等同營業困難，因此文化部將映演業視同「受疫情重大衝擊而無法營運」來專案提供紓困。
 
另在貸款部分，文化部先前已在「藝文紓困1.0」中，將藝文產業爭取納入經濟部中小企業處「中小企業紓困振興貸款及利息補貼方案」，提供舊有貸款展延、營運資金貸款和振興資金貸款，並進行利息補貼。

但對於映演業等大型藝文事業而言，中小企業貸款方案最高上限8千萬元可能難符需求，因此「藝文紓困2.0」中，將新增開辦大型藝文事業納入經濟部之「跨部會8千萬元以上大型融資保證提撥」。
 
針對受疫情衝擊嚴重的電影映演業，文化部已將映演業納入藝文艱困事業紓困方案予以支持，希望紓困的同時，未來於疫情過後建立國片映演協商機制，將國片排片率由目前10%，逐年提升一定比率，於3年內提升至20%；且未來2年至3年定期協商，與電影映演業共同振興國片市場，惟若國片產製量低於一定比率，則可於次年度重新協商。

ET快訊
長庚女員工騎車撞飛！重砸後車慘死　目擊者嚇：七孔流血10公尺
阿滴募400萬9hrs內就達標「金額還狂飆800萬」！
她染疫亡「下葬瞬間女兒猝死」！ 牧師急搶救...家屬嚇傻
八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責「停業我就斷炊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

館長又被罰！介紹「台灣頂級綠峰膠」可抗癌　隔天馬上被檢舉

電影映演業「視同歇業」提供紓困！補助員工薪資4成「每人上限2萬元」

八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊

「疫」起作戰　高榮南院志工趕製千個愛心防護面罩支援醫護

直擊！士林夜市首日防疫人流管制「慢半拍」　出入口過多恐成破口

指揮中心記者會「超正空姐」神到了！竟是娛樂圈主持人

息瘟抗疫　台南善化慶安宮舉辦息瘟福醮活動

影／一卡限2人入場！好市多防疫規定出爐　來客太多就交管

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

華晨宇隔7年合體第一支樂隊　再飆紀念曲《海闊天空》惹哭人

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

館長又被罰！介紹「台灣頂級綠峰膠」可抗癌　隔天馬上被檢舉

電影映演業「視同歇業」提供紓困！補助員工薪資4成「每人上限2萬元」

八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊

「疫」起作戰　高榮南院志工趕製千個愛心防護面罩支援醫護

直擊！士林夜市首日防疫人流管制「慢半拍」　出入口過多恐成破口

指揮中心記者會「超正空姐」神到了！竟是娛樂圈主持人

息瘟抗疫　台南善化慶安宮舉辦息瘟福醮活動

影／一卡限2人入場！好市多防疫規定出爐　來客太多就交管

《冰雪奇緣》女星懷孕7個月疑染疫！　發燒、頭痛在家自救「睡覺吃成藥」

小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

酒店妹一句：「苦命的女人」　道出月入10餘萬背後的甘苦

生活熱門新聞

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

案365「4歲童染疫」12人有症狀檢驗結果出爐

路邊擺電鍋「2元代蒸口罩」　網算成本傻了

300天「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

明全台有雨　冷氣團再接力凍10°C

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

館長挨罰60萬「關鍵主因」曝光！

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

快訊／新冠肺炎再添1死！埃及旅遊團團員

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

更多熱門

相關新聞

中央研議管制流量　南雅夜市生意悽慘只能咬牙挺政策

中央研議管制流量　南雅夜市生意悽慘只能咬牙挺政策

新北市政府要求市場及夜市的攤商全面配戴口罩，否則將依食品衛生安全法處罰，無商業登記者3萬元以上，有商業登記者處6萬元以上罰鍰。中央流行疫情指揮中心還研議夜市規劃單一出入口；板橋南雅夜市多數店家認同防疫政策，對人口流量管制也只能無奈點頭，「生意可能會再更差，但只能共體時艱了」

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

亞洲瓦甘達！蔡英文「雙手胸前交叉」喊這句

亞洲瓦甘達！蔡英文「雙手胸前交叉」喊這句

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

關鍵字：

藝文紓困文化部藝文紓困補助電影院戲院電影映演業映演業台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

更多

最夯影音

更多
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面