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八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊

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▲▼性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲指揮中心宣布酒店舞廳即日起停業，衝擊八大特種行業。（圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，使得特種行業大受打擊，也引發從業人員反彈。長期關心陪侍、性工作者勞動權益的粉絲專頁「酒與妹仔的日常」10日和有鑫酒店經紀公司聯合發聲明，抗議政府在毫無配套的情況下發布禁令，也號召大眾加入匿名連署，一同為酒店公關爭取權益。

臉書專頁「酒與妹仔的日常」10日發起名為「全面停業，我就斷炊！」匿名連署，並提出2點要求：

請繼續往下閱讀...

一、 酒店恢復營業，並落實監督店家確實防疫
二、 如因疫情停業，後續紓困補助應比照無薪假勞工

▲▼八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊。（圖／翻攝自臉書／酒與妹仔的日常）

▲酒店公關粉專發起匿名連署，盼社會大眾一同來關心相關行業的勞動權益。（圖／翻攝自臉書／酒與妹仔的日常）

「酒與妹仔的日常」指出，酒店環境與夜店、KTV或近日的墾丁大街相比，人口密度與肢體接觸頻率並沒有比較高，不應為了平復社會恐慌，草率勒令停業，更何況其他發生確診的行業並未全面停工。另外，酒店公關失去收入來源後，更容易落入無法控管的傳播、飯局中尋求機會，可能造成更嚴重的後果。

「酒與妹仔的日常」建議，在營業防疫上，店家可以對進出者測量體溫、要求戴上口罩，並將通風系統作區隔，確實消毒包廂，由政府適度補助清潔費用。其次，客人進店消費也可實名制登記，而且尊重個人隱私，不得隨意公開、散布公關個資，並由第三方（如衛生局、各地產業發展局）稽查員監督店家是否落實。

至於停業紓困方面，主要針對無兼職、無健保勞保等，僅以酒店工作為收入的公關，盼政府比照無薪假勞工權益，每月補助2萬3800元。

▲▼八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊。（圖／翻攝自臉書／酒與妹仔的日常）

▲粉專與酒店發布聯合聲明，譴責政府無配套就發布停業禁令。（圖／翻攝自臉書／酒與妹仔的日常）

「酒與妹仔的日常」表示，目前他們已經向多位立委請願，希望政府機關有所回應，「我們嚴厲譴責政府在毫無配套措施的情況發出停業的禁令。」

據指揮中心公布，新冠疫情延燒，某知名酒店30多歲女公關8日確診，為案379，目前已經匡列30名職場接觸者，但感染源仍需時間追查。為防止疫情擴散，指揮中心9日宣布只要「有男、女陪侍」的酒店或舞廳即期停業。

指揮官陳時中表示，不會針對特種行業紓困，但勞動部有推出適用勞工的紓困方案，若相關人員有無薪假、減薪等狀況，可申請一般勞工紓困辦法。若有不足，屆時可再提出來討論。

訴求全文：

一、酒店恢復營業並落實監督店家確實防疫

(1)酒店環境與夜店、KTV甚至近日的墾丁大街等等場所相比，人口密度與肢體接觸頻率並沒有比較高，不應為了平復社會恐慌便草率勒令停業，同樣發生確診的其他行業也沒有全面停工。酒店公關在頓失收入來源時容易落入完全無法控管的傳播、飯局尋求機會，反而造成更嚴重的後果。

(2)店家應將通風系統做區隔、包廂確實消毒；消毒清潔費用由政府適度補助。

(3)公關與客人進店出入口測量體溫，落實公關與客人在店內應戴上口罩並保持1.5公尺安全距離。店家應備口罩提供購買，且不可高於市售價從中牟利。

(4)客人進店消費皆實名制登記。

(5)加強宣導店家排班計程車消毒管理。

(6)為尊重個人隱私，不得隨意公開、散佈公關個資。

(7)應由第三方(如衛生局、各地產業發展局）稽查員監督店家是否落實防疫項目。

二、如因疫情停業，後續紓困補助爭取與及派發方式

(1)政府應比照無薪假勞工權益，每月補助23800；補助金應交由酒店店家直接發放給公關(非經紀人）。

(2)符合資格對象：

無兼職、無健勞保等，僅以酒店工作收入為生活依據的公關。

考量職業特殊性，於店家工作三個月最少滿三十天以上者；如公關上班尚未滿三個月但被店家停職，需請店家出示打卡紀錄等紙面資料，或由經紀人提出薪資證明。

ET快訊
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