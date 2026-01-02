　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防碎念、防催婚！推「SSR級防禦春聯」　馬英九春聯：萬用神器

▲▼馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九今（2日）在臉書上曝光「馬年限定春聯」，臉書上自嘲文案吸引關注，笑稱「這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器！」並說，大家過年最怕他這樣的長輩碎碎念的嘮叨，一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？沒關係，他特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

馬英九今年的春聯是「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」，馬英九說，「這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器！各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕 AI 取代你的工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕…怕的是回家團圓，遇到像我這樣的長輩碎碎念的嘮叨。一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？」。

馬英九指出，「沒關係，各位觀眾，終於等到了！我終於等到十二年一輪，輪到這個跟我姓氏一樣的年份，所以特別推出這款『SSR級・全方位物理性防禦結界』馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

馬英九貼文更搞笑指出，據（不負責）實測，將此馬英九的馬年「雙馬合璧」春聯貼在門口，將引發以下神奇功效：被動技能：話題記憶消除術。親戚踏入半徑五公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」（強制轉移焦點）

增益效果：偏財運微量爆擊。紅到發光的馬式加持，自帶 200% 的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力；輔助加成：居家裝修美觀。春聯設計精美，紅得喜氣洋洋，遮掩所有室內裝潢的不完美，貼上去後家裡瞬間蓬蓽生輝，風格PLUS。

安心保證：背鍋救援擔綱。多年認證國民救援王，為你背下所有鍋，只要世界還有不如意、只要你的便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我！看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？

至於領取方式，馬英九公布地點，包括馬英九基金會、台北市議員李明賢服務處、台北市議員張斯綱服務處、桃園市議員朱珍瑤服務處、彰化縣議員曹嘉豪服務處、台南市議員林燕祝服務處、立法委員陳菁徽服務處。馬英九說，「即日起開放，手腳要快，就像我跑步一樣快！」。

▲▼馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

01/01 全台詐欺最新數據

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

馬英九宋楚瑜昔杯葛軍購　陳水扁勸藍白：今天不買明天買不到

中共在2025年末對台展開繞台軍演，但8年1.25兆國防特別條例草案持續遭在野黨杯葛，連美國聯邦參議院軍事委員會主席維克都呼籲，台灣應擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算，時間已不容再拖延。對此，前總統陳水扁今（1日）以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

三中案馬英九再獲無罪理由曝　上訴三審難度極高

「三中案」二審無罪　馬英九：非常欣慰

即／三中案二審宣判　馬英九再度無罪

SSR馬英九春聯

