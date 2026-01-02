　
生活

美國潮牌Dickies「官網關閉不賣了」　公告曝光！網傳1/15退出台灣

▲▼ 。（圖／翻攝自Dickies官網）

▲Dickies官網已經關閉。（圖／翻攝自Dickies官網）

記者曾筠淇／綜合報導

美式工裝品牌Dickies過去受到許多年輕人喜歡，然而，日前官方發布公告，指出因Dickies全球營運計畫調整，2025年11月13日起，商城就終止商品下單功能，若對商品有問題，必須在12月31日前聯繫客服。稍早經搜尋，也可見Dickies台灣官網已經關閉，不再銷售任何商品。

Dickies發布公告　12月31日會員權益終止

Dickies前陣子發布公告，「因Dickies全球營運計畫調整，自2025年11月13日0點00分起，本商城將終止商品下單功能，惟在此之前所成立之訂單將不受影響，相關客戶服務如常進行。如您對先前所購買之商品有任何問題，請於2025年12月31日前聯繫線上客服，我們將竭力為您提供協助」。

▲▼ 。（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲Dickies發布公告。（圖／翻攝自蝦皮官網）

公告最後也指出，「感謝您一直以來對於品牌的支持與熱愛，造成您的不便，請您見諒，也謝謝您的理解與包容」。另外，官方LINE也早早指出，會員點數必須在去年12月25日前完成兌換，逾期未使用的點數會自動歸零，另外，所有會員權益也在12月31日全面終止。

經查詢，可見Dickies台灣官網已經關閉，頁面顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品」。

網友覺得Dickies台灣賣得貴　店員曝退出台灣時間

網友們得知此事後，紛紛表示，「應該是台灣沒有代理商要代理了」、「這家到底退出換代理商幾次了」、「20年前褲子很紅」。也有網友說，「Dickies台灣賣的都好醜，版型都很尷尬，日版比較多可以買的」、「台灣賣超貴」、「太貴了，現在衣服選擇實在太多了，根本盤子在買的」、「他們的版型不流行了，每次去試穿都覺得自己很寬，雖然本來就是胖子」。

也有網友透露，「跟店員聊，Dickies要撤出台灣市場」、「聽店員說，最晚1月15日就會從台灣全部消失」。

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

Dickies

