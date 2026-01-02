　
政治

藍白5度聯手擋國防特別預算　沈伯洋嘆：一直對外宣稱「沒有資料」

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／攝影中心攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為強化台灣防衛能力，總統賴清德日前宣布，將提出為期8年的1.25兆的國防特別預算，然而，該條例送至立法院至今，已遭藍白5度聯手在程委會阻擋排審。對此，民進黨立委沈伯洋今（2日）感慨發文，藍白堅決不排審，因為不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱「都沒有資料」。

沈伯洋表示，藍白一直在吵，說國防預算沒有資料，但他已經講到爛，現在要審查的是「條例」，就跟《花蓮馬太鞍條例》一樣，要先確認一個救災金額，而國防特別預算就是，要先有條例授權購買項目，透過法案確認總金額，爾後再進入細項審查。

沈伯洋直指，就算不懂上述議事，但一個基本邏輯的問題，藍白堅決不排審查，因為不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱「都沒有資料」。

此外，沈伯洋認為，藍白現在是國會多數，如果要砍預算、要調整金額、要砍無人機、要砍飛彈，要砍防空系統、要砍AI整合，絕對都做得到。

沈伯洋不禁質疑，大家只要想一個問題，為什麼藍白不肯審國防預算？為什麼不讓條例進入審查之後，展現藍白卓越的監督能力？這樣不是更有選票嗎？

01/01

國民黨欲闖關黨產條例討400億白喊卡　民進黨籲：切勿為虎作倀

國民黨卻闖關修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，企圖將救國團、婦聯會等已依法認定並追回的不義黨產重新放回黨庫，讓逾400億元的資產免於追討，引發社會高度質疑。民進黨發言人吳崢今（2）日召開記者會，嚴正抨擊國民黨正事不做、卻急於自肥修法，並呼籲民眾黨切勿配合，不要為虎作倀，加入搶劫國家的犯罪行徑。

拔連任限制！傅崐萁成藍版「萬年總召」　綠營坦言對朝野關係悲觀

黃暐瀚：完全支持在野黨嚴審軍購案　但擋在程委會叫「根本不討論」

柯文哲為代理孕母修法拜會藍黨團　直言：竟搞了2年「火燒屁股了」

賴清德批在野黨彈劾浪費時間　粉專轟：花1年搞大罷免有做正事？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

