藍白5度聯手擋國防特別預算　沈伯洋嘆：一直對外宣稱「沒有資料」

實習記者石嘉豪／台北報導

為強化台灣防衛能力，總統賴清德日前宣布，將提出為期8年的1.25兆的國防特別預算，然而，該條例送至立法院至今，已遭藍白5度聯手在程委會阻擋排審。對此，民進黨立委沈伯洋今（2日）感慨發文，藍白堅決不排審，因為不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱「都沒有資料」。

沈伯洋表示，藍白一直在吵，說國防預算沒有資料，但他已經講到爛，現在要審查的是「條例」，就跟《花蓮馬太鞍條例》一樣，要先確認一個救災金額，而國防特別預算就是，要先有條例授權購買項目，透過法案確認總金額，爾後再進入細項審查。

沈伯洋直指，就算不懂上述議事，但一個基本邏輯的問題，藍白堅決不排審查，因為不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱「都沒有資料」。

此外，沈伯洋認為，藍白現在是國會多數，如果要砍預算、要調整金額、要砍無人機、要砍飛彈，要砍防空系統、要砍AI整合，絕對都做得到。

沈伯洋不禁質疑，大家只要想一個問題，為什麼藍白不肯審國防預算？為什麼不讓條例進入審查之後，展現藍白卓越的監督能力？這樣不是更有選票嗎？