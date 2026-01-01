自稱獲總統囑託選嘉義縣長！慘遭賴清德打臉　黃榮利說話了

▲嘉義縣議員黃榮利稱被賴清德囑咐選縣長被打臉，今日黃榮利出面受訪。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

2026九合一選舉即將到來，嘉義縣長選舉民進黨預計由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利進行初選，其中黃榮利發文宣時稱賴清德總統曾囑咐他「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，慘遭本人打臉。今(1日)黃榮利出席活動表示，他一直都支持並跟隨賴清德主席腳步，若此次初選賴清德反對他參選，也會照過去一樣協調自己退選。

民進黨2026黨內初選打響，嘉義縣長由立委蔡易餘對上議員黃榮利，上個月另外兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選。議員黃榮利也登記參加。然而黃榮利近日卻於地方發放文宣稱賴清德主席曾於2023年3月囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。但賴清德澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定，黃慘遭打臉。

今天黃榮利參加太保新埤地區的「拔蘿蔔、迎新春」活動，與大小朋友一起體驗拔蘿蔔的樂趣，並發放2026年「彩虹馬小提燈」，祝福鄉親新年平安順利、好運一整年。吸引許多親子家庭熱情參與，現場洋溢新年歡樂氣氛。黃榮利表示，新年第一天在太保，和大小朋友一起「拔得頭彩」，也向鄉親送上新年祝福，期盼嘉義在新的一年持續向前、越來越好。

被問及文宣內容引起的爭議，他表示2019年賴清德主席參加總統初選時，自己一路支持、追隨，至今不曾變過。2023年他曾登記民進黨海區立委初選，當時賴清德主席為了黨內和諧，有進行協調，他也答應退選立委初選，以顧全大局。2024總統大選他依然跟隨、支持賴清德主席，「此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選。」

黃榮利強調，隨著民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，他與團隊會持續深入基層、傾聽民意，全力拚戰到底，為嘉義縣的未來打拚。