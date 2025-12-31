曝高雄市長內參民調黃金交叉　許智傑：三強並列第一、差距0.9%內

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選進入倒數2周的肉搏戰，民進黨立委許智傑今（31日）公布最新內參民調結果，指出已進入黃金交叉的關鍵階段，第一名和第三名差距僅在0.9%的極微小差距，而他的民調呈現「陡坡式上升」的驚人爆發力。

許智傑國會辦公室今公布份內參民調結果，民調公司執行單位為趨勢民調，調查時間為12月24日至25日，信心水準95%，正負2%。調查結果顯示，原本各方割據的局面已演變為「三強並列第一」，且第一名與第三名的落差僅在0.9%的極微小差距內。其中，許智傑的支持度在過去1個月內展現「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已經進入黃金交叉的關鍵階段。

許智傑坦言，相較於其他同志早在1年多前便大規模的宣傳，他自今年7月才正式鳴槍衝刺。然而，短短不到半年，他激發出27年來努力深耕基層市民的爆發力，抹平了對手長達1年多宣傳的佈局優勢。民調在初選前1個月的狂飆，反映出的是「動能」的轉換。

許智傑指出，當領先者進入成長停滯的「高原期」甚至已有緩降趨勢，但他的支持曲線卻仍處於上升階段，這對他來說將是與其他參選人拉開距離的利多，顯示他的政見與形象正精準擊中中間選民與高雄市民的期待，展現出「後來居上、勢不可擋」的領袖氣象。

許智傑指出，他之所以能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力。在初選白熱化的當下，許智傑溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港。數據顯示，支持許智傑的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。