拚明院會先處理1.25兆國防特別條例、總預算　陳培瑜元旦夜排議場

▲民進黨團書記長陳培瑜夜排議場。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

記者詹詠淇／台北報導

中共在2025年最後3天啟動圍台軍演，引發國際高度關切，而立院藍白黨團則持續在程委會杯葛1.25兆國防特別條例。照理明（2日）的立法院會議程應於周二的程序委員會排定，但藍白以人數優勢通過國民黨團提案，將議程草案送交周五院會處理，導致明日議程至今仍未排定。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（1日）晚間8時抵達議場門口夜排，拚明日院會能先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，包括今年總預算、國防特別條例和行政院版財劃法等。

民進黨團書記長陳培瑜今（1日）晚間在臉書PO出張議場前照片表示，自己晚間8時抵達議場門口，開始排隊，明（2日）的周五院會就可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項了。

陳培瑜說明，民進黨團提出的有，行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案和外送員專法。

陳培瑜指出，事實上，本周二的程序委員會，理該拍板定案的就是本周五的院會議程，就算三黨沒有共識，也還是必須審定議程，周五才能順利召開院會。但很遺憾的是，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案、也不願意說明阻擋國防預算的動機、更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。

陳培瑜表示，因此，已經有數不清的周五院會變成了必須先協商議程，再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」，也就是説現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的立法院長韓國瑜只想過水協商在後。

陳培瑜指出，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文。因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

不過，陳培瑜也說，但民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查、持續支持院版財劃法和1.25兆防衛韌性條例和預算，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。

「至於明天周五院會，藍白是不是會繼續阻擋？」陳培瑜認為，對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權最佳代言人的國民黨主席鄭麗文來說，「我們就來看看她要如何整頓內部矛盾」，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。