政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚明院會先處理1.25兆國防特別條例、總預算　陳培瑜元旦夜排議場

▲▼民進黨團書記長陳培瑜夜排議場。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲民進黨團書記長陳培瑜夜排議場。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

記者詹詠淇／台北報導

中共在2025年最後3天啟動圍台軍演，引發國際高度關切，而立院藍白黨團則持續在程委會杯葛1.25兆國防特別條例。照理明（2日）的立法院會議程應於周二的程序委員會排定，但藍白以人數優勢通過國民黨團提案，將議程草案送交周五院會處理，導致明日議程至今仍未排定。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（1日）晚間8時抵達議場門口夜排，拚明日院會能先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，包括今年總預算、國防特別條例和行政院版財劃法等。

民進黨團書記長陳培瑜今（1日）晚間在臉書PO出張議場前照片表示，自己晚間8時抵達議場門口，開始排隊，明（2日）的周五院會就可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項了。

陳培瑜說明，民進黨團提出的有，行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案和外送員專法。

陳培瑜指出，事實上，本周二的程序委員會，理該拍板定案的就是本周五的院會議程，就算三黨沒有共識，也還是必須審定議程，周五才能順利召開院會。但很遺憾的是，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案、也不願意說明阻擋國防預算的動機、更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。

陳培瑜表示，因此，已經有數不清的周五院會變成了必須先協商議程，再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」，也就是説現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的立法院長韓國瑜只想過水協商在後。

陳培瑜指出，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文。因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

不過，陳培瑜也說，但民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查、持續支持院版財劃法和1.25兆防衛韌性條例和預算，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。

「至於明天周五院會，藍白是不是會繼續阻擋？」陳培瑜認為，對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權最佳代言人的國民黨主席鄭麗文來說，「我們就來看看她要如何整頓內部矛盾」，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

中共去年底發動繞台軍演，但今年總預算和國防特別條例至今仍遭藍白杯葛，沒有實質審查，甚至批國防特別預算2張紙就要拿1.25兆，綠委王定宇今（1日）列舉3大真相闢謠，「2026年的總預算，包括國防預算，明細項目都有，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高」，而要編列「特別預算」要先通過「特別條例」，但現在連「條例」都被擋在程序委員會不付委審查，若看完再說「沒有明細、2張紙要1.25兆、空白授權」，只能說讀書用腦真的不犯法。

百萬YT網紅：鄭麗文言論威脅是告訴中共　侵台會有人配合開城門

百萬YT網紅：鄭麗文言論威脅是告訴中共　侵台會有人配合開城門

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

馬英九宋楚瑜昔杯葛軍購　陳水扁勸藍白：今天不買明天買不到

馬英九宋楚瑜昔杯葛軍購　陳水扁勸藍白：今天不買明天買不到

怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

關鍵字：

總預算國防特別條例財劃法陳培瑜民進黨團中共軍演

