社會 社會焦點 保障人權

高雄護理師投資養老…落詐團陷阱1500萬沒了！車手頭早因另案被押

▲▼高雄仁武分局。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄仁武分局警方獲報後破獲該詐騙集團，但主嫌宋男已因另案羈押在台北看守所。（圖／翻攝自Google Maps）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市一名在某大醫院任職的張姓女護理師在屆齡退休之際，想透過投資存本養老，未料卻不慎落入詐騙陷阱，113年8月、9月陸續與車手面交鉅款，損失逾1500萬元。警方獲報後成立專案小組追查，陸續查緝13人到案，而集團幕後宋姓主嫌已因另案羈押於台北看守所，後續全案依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦，但張姓護理師的血汗錢已難以追回。

根據165打詐儀表板統計，詐騙手法前5名依序為網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友(投資理財)詐騙、釣魚簡訊(惡意連結)詐騙、假交友(徵婚詐財)詐騙；光是114年12月，警方就已受理1萬4294件詐騙案，累計財損金額達66.6億元。

高雄一名張姓女護理師因屆齡退休，為安享晚年，便計畫將辛苦工作多年的本金進行投資，未料卻落入詐騙集團的話術圈套，於113年8月、9月間陸續與車手進行面交，並交付逾1500萬餘元，直到投資無法出金後才驚覺遭騙，憤而報警處理。

仁武分局警方獲報後立即成立專案小組展開追查，發現該集團詐騙手法係經由車手頭於網路招募取款車手，再指揮車手與被害人面交。警方於113年9月率先查獲車手洪嫌，並查扣現金50萬元，經報請檢察官偵辦後，分析車手資料並進行蒐證，掌握集團幕後主嫌宋男身分，並經數月追查後，陸續以拘票拘提、通知等方式查緝總計13名犯嫌到案，惟宋嫌早已因另案被羈押於台北看守所。

警方指出，該集團以「假投資」吸引、接觸受害民眾，並派出車手面交取款，全案訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。雖詐團已遭警方破獲，但張姓女護理師1500萬血汗錢卻已難追回。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄詐騙護理師車手仁武分局

