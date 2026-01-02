涉共諜案藍委助理差點進北市府？　蔣萬安：完全沒有這件事情

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

今（2日）為2026年第1天，台北市長蔣萬安首個行程就來到中山區舉行里長座談。曾任立委王鴻薇、北市議員王欣儀等多名國民黨民代助理的林岳龍，被檢調查出疑似在擔任立委助理期間，涉嫌違反《國安法》被檢調約談，傳出林過去曾有機會擔任北市府局處機要，但遭否決。對此，蔣萬安駁，「完全沒有這件事情。發言團隊已經鄭重的對外清楚說明跟駁斥」。

針對傳出曾擔任立委王鴻薇、北市議員王欣儀助理的林岳龍，涉嫌違反《國安法》被檢調約談，其過去曾有機會擔任北市府局處機要？蔣萬安說，「完全沒有這件事情。發言團隊已經鄭重的對外清楚說明跟駁斥」。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符。真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？

針對時事議題，有媒體問到，總統賴清德昨稱在野彈劾是浪費時間，蔣萬安說，「如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

蔣萬安表示，今天很高興在2026年第1個工作日特別到地方上跟里長們來見面，透過面對面的方式了解基層的需要，以及提供給市府各項建議。蔣說，市政的推動就是要貼近市民、貼近基層，除了擘劃市政的高度相關藍圖，更重要要確保市政的溫度。

蔣萬安強調，今天特別和里長們來約定相關的意見、相關提案，特別包括到中山區，里長們都有很多的提案，所以希望透過這樣的方式讓地方的發展更好，讓臺北不斷進步。