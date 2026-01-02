台北101煙火變煙霧！賈永婕發聲：燒了三隻烏龜　小S一句話力挺

記者葉國吏／綜合報導

台北101的跨年煙火秀今年遇上大雨攪局，讓煙火變成「煙霧秀」，煙火效果大打折扣。面對這個「下雨天」的煙火大魔王，台北101董事長賈永婕在社群平台分享心情，強調已經盡力，團隊的努力依舊令人感動。

▲2026台北101跨年煙火（圖／記者周宸亘攝）

跨年夜的台北101煙火秀遇到下雨天，讓許多期待已久的民眾直呼「可惜」，煙火直接被雨水和濃霧蓋住，現場宛如煙霧重重。不過，賈永婕表示，看到天氣不佳時，心情反而很平靜。她說：「能做的都做了，剩下的就交給老天爺。」網友也紛紛留言鼓勵，「下雨有朦朧美」、「天氣真的控制不了」、「雖然下雨，還是感受到你們的用心」。

賈永婕談幕後努力 幽默應對老公吐槽

賈永婕回憶，這次的跨年活動，從五天前就開始光雕倒數，每個動畫、煙火設計和音樂搭配，都是團隊全力以赴的成果。雖然她抱持隨遇而安的心態，但自家老公卻一直在旁邊打趣說：「這雨根本停不了，什麼都看不到啦，賈董妳這下完蛋了……」對此，賈永婕也只是無奈翻白眼，笑稱自己心態真的很健康。不過，她還是偷偷燒了三隻烏龜，希望能討個好天氣。

談到今年煙火的設計，賈永婕透露，無論是煙火的節奏、釋放方向、色彩飽和度還是音樂搭配，團隊都做了不少創新調整。儘管天公不作美，他們仍然盡所有努力，讓煙火在雨霧中綻放。她也忍不住問大家：「在濛濛細雨裡，你們有看到我們的努力嗎？」

▲2026台北101跨年煙火。（圖／記者林敬旻攝）

小S撐傘守候 跨年感動不減

跨年夜當天，賈永婕的好友小S（徐熙娣）和S媽特地撐傘在戶外欣賞煙火，還在社群寫下：「每年煙火，妳都和我們一起看。」小S也貼心安慰賈永婕：「真的很美，雖然有煙，但我的淚水都把它洗掉了。」

最後，賈永婕特別感謝所有團隊成員和協力夥伴。她強調：「我們真的盡全力了，煙火秀依舊很美。」即使遇到下雨這個煙火界的大魔王，大家的付出和努力，依然讓這場跨年夜留下特別回憶。