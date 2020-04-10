疫情延燒無薪假人數暴增　陳椒華點名國營事業肥貓照養

▲時代力量立委陳椒華召開「肺炎疫情嚴峻勞工無薪苦哈哈，經濟部國營事業政治酬庸約聘僱領高薪，公平嗎？」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立委陳椒華10日表示，許多中小企業苦撐、勞工被放無薪假，經濟部國營事業透過不合理的聘用制度來招募人員，雖一年一聘，但薪水奇高，這些約聘僱人員任用不須經過考試，僅需面試形同政治酬庸，更可能成為萬年約聘，形同養肥貓，呼籲經濟部必須改進。

陳椒華10日上午召開「肺炎疫情嚴峻勞工無薪苦哈哈，經濟部國營事業政治酬庸約聘僱領高薪，公平嗎？」記者會，邀請經濟部人事處長陳榮順等人出席說明。

▲時代力量立委陳椒華召開「肺炎疫情嚴峻勞工無薪苦哈哈，經濟部國營事業政治酬庸約聘僱領高薪，公平嗎？」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）



陳椒華指出，中油曾多次於報紙刊登以招募「媒體公關人員」、「企業形象塑造人員」為名義，刊登約聘人員招募啟事，且只說明「國內某大型企業徵才」，不願放上中油公司的名稱，常刊登數天即撤下，質疑難道是怕社會大眾知道中油正在招募約聘雇人員。

陳椒華說，這些約聘人員的考試內容不僅免除筆試，僅需面試，且極少人報名故錄取率高，造成公司內部許多員工不滿聲浪，敢怒不敢言。

陳椒華表示，新冠肺炎全球疫情嚴峻，在許多勞工放無薪假之際，居然約聘人還可坐領7、8萬元的高薪，或者透過後門進入國營事業任職，實在令人難以接受，要求經濟部務必檢討修正，並且經濟部提出調查報告、修訂不合理法規，追查所有約聘人員如何進用，給社會大眾交代。

陳榮順則指出，相關進用要依照公開、公正、公平原則，遴選適當人員擔任，「目前國營事業內，台電沒有約聘約僱人員」，中油約有70人、台糖21人、台水24人，這占各公司總人數的比例很低，僅0.4%至0.6%左右。

陳榮順表示，約聘僱人員之所以薪資較高，是因為許多缺額是律師、專業人士等本來在業界就較高薪所致。他說，未來會繼續加強聘僱人員考核，若有不適任者，依規定不予續聘，當聘僱人員出缺時，也會檢討工作性質，同時控管員額數。

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