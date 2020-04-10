首次喊卡！防疫保持距離以策安全　宜蘭縣運動會、龍舟賽停辦

▲宜蘭縣長10日喊卡宜蘭縣運動會、龍舟賽。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

受疫情影響，許多大型活動已被迫停辦，宜蘭縣長林姿妙10日在「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議中，宣布防疫優先，首次停辦2020年「宜蘭縣運動會」及「宜蘭縣龍舟錦標賽」，端午節相關活動朝維持傳統祭儀或祈福儀式進行，相關賽事如涉及10月舉辦的全民運動會之宜縣代表隊組隊事宜，未來將視疫情發展做妥適的規劃。

在10日的「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議中，宜蘭縣運動會、龍舟賽被喊卡外，宜縣府也請店家減少座位，不能減少要加裝隔板，縣府也會提供宣導貼紙和海報，提醒大家社交距離的重要性。

因宜縣內許多企業受到疫情無情的衝擊，縣府團隊全員動起來與企業站在一起，共同面對此次難關，希望透過各個面向，全力協助企業安然過關，已於經濟部中小企業處及聯合輔導基金會合辦3場次資金紓困振興措施說明會，後續由聯輔中心進行個案輔導，協助取得必要之融資或協調銀行債權，解決資金困難，促進企業正常經營。

相關紓困振興資金資訊可參閱宜縣工策會網站(https://idipc.e-land.gov.tw/Default.aspx)或臉書提供企業參考，或撥打工策會洽詢專線9251381、9252717。

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