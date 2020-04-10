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全球超160萬人確診！陸專家揭「海外疫情沒控制住」： 或說明國外有源地

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢8日解封。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國宣布各省「清零」、武漢4月8日解封，新冠肺炎疫情卻在歐美各國竄燒，疫情爆發潮相差2個月。10日，大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光接受媒體採訪時表示，可能除了武漢以外，還有別的源地，「我們沒有發現，也許在國外還有。」

據《中新網》報導，4月10日，曾光談及海外疫情時認為，疫情初期，海外病例很少，主要病例都在國內，「我們想一想，如果當時海外採取和中國同步的措施，那麼他們應該比我們先控制住，因為他們病例少，當時大家都處於同樣的水準。」

他進一步指出，「如果沒有控制住，只能說明兩個問題，一個問題是可能除了武漢以外，還有別的源地，我們沒有發現，也許在國外還有；另一個問題，也許是因為他們防疫措施不到位。」

▲西班牙,馬德里,太陽門廣場,Puerta del Sol,新冠肺炎,武漢肺炎,封鎖,封城,禁足。（圖／路透）

▲歐美疫情嚴重。（圖／路透）

截止10日上午12時，全球共有逾160萬人確診新型冠狀病毒，逾9.5萬人染疫死亡。大陸國家衛健委網站10日通報，截至4月9日24時，現有確診病例1116例（其中重症病例144例），累計治癒出院病例77455例，累計死亡病例3336例，累計報告確診病例81907例，現有疑似病例53例。

世界衛生組織（WHO）官網公開的數據顯示，全球人口超過百萬的國家中，有5國維持新冠肺炎零感染，分別是東亞的北韓、中亞的塔吉克（Tajikistan）與土庫曼（Turkmenistan）、中東的葉門（Yemen）以及非洲南部的賴索托（Lesotho）。

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