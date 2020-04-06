盜用陳時中立牌被抓包　「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉

▲經營傳藝宜蘭園區的全聯善美的文化藝術基金會，防疫使用「陳時中防疫紙模立牌」涉侵權（紅圈處）。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

向創作者許彤道歉！全聯善美的文化藝術基金會發布，關於陳時中部長防疫紙模立牌一事「我們疏漏了，我們做錯了」，為向遊客宣導戶外空曠區域仍需維持適當社交距離，經營傳藝宜蘭園區的全聯善美的文化藝術基金會下載創作者許彤設計的圖檔列印使用，浮貼於廟埕廣場的座椅上向遊客宣導防疫，卻涉及侵權，基金會公開向作者許彤致上「十二萬分的歉意」。

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全聯善美的文化藝術基金會表示，為向遊客宣導戶外空曠區域仍需維持適當社交距離，全聯善美的文化藝術基金會下載創作者許彤設計的圖檔列印使用，浮貼於廟埕廣場的座椅上向遊客宣導防疫。

在用於防疫宣導前，未先向作者知會。其次，同仁因擔心顧客將立體人形拔走，造成宣導失效，故在作者署名的另一側，加印了全聯善美的文化藝術基金會名稱，以致圖檔變動，造成作者權益受損，我們非常抱歉。

基金會強調，5日下午已撤除所有紙模立牌，以表對作者的尊重，我們絕無侵權惡意。基金會接受媒體採訪時，亦有主動告知是下載自許彤作者的創作，並非全聯善美的文化藝術基金會的設計，在FB亦標載有原始出處。在此對於此事再次深深向作者許彤，致上十二萬分的歉意。

原謹希望能藉阿中部長人形立牌，向大眾加強宣導防疫需要每個人一起來配合，但此次使用時舉措顯有疏失，我們非常懊悔，祈望作者能夠原諒，也希望許彤小姐能再給我們一次機會，在疫情越趨嚴重的此刻，讓園區能夠再次共同為防疫努力。



稍早，原創作者許彤在臉書表示



#一Tonn防疫美勞教室

#原來這就是設計

我要被這個社會的侵權力給驚呆

對於使用我的圖，店家想放在櫃檯、餐桌提醒客人防疫措施都是很ok的

或是你想要以同一個造型重新畫別的人物也沒問題，能激發大家的創意我很高興

只要不是直接盜圖，我都很ok

通常不要是太過分的要求，有來私訊我，基本上我都會同意使用的。

有些盜圖太明顯的，被檢舉後跑來自首道歉，這些我也都不會再追究

但是今天有網友傳了這個新聞，我看了覺得很難過

難怪台灣設計師會被扼殺

因為你的心血會直接被一個比你更大的單位，拿去貼上他們自己的logo

然後變成他的，設計。

原來這就是設計。

貴單位想要民眾注意防疫是一件好事，想要用我的圖去宣導，我也很樂意，但你直接把我的圖變成你的設計，完全沒有任何通知，還是別人給我看我才知道的

#一Tonn防疫美勞教室 推出部長紙模至今未收任何一毛錢，某大單位倒是用他吸引到不少民眾觀光打卡甚至上了新聞呢

直接在我的圖上貼上貴單位的logo

上了新聞還說自己設計的？



做防疫很棒，但為什麼一定要侵權呢？

請問遇到這種狀況該怎麼處理比較好呢？這邊有律師朋友可以協助嗎？

▲創作者許彤設計的「陳時中防疫紙模立牌」。（圖／擷取自《許彤臉書》）



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