4貼上課遇死劫...3幼兒瞬間沒了媽　30歲顧家男「永遠缺席婚禮」

▲▼2死3傷車禍中，黃女機車被撞進農田中（上圖），吳男機車解體。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭30日發生媽媽騎機車4貼載童上課，卻在路口與另輛機車相撞釀2死3傷車禍，輕重傷的3小孩，手術順利，目前在普通病房救治，載孩子上學遇死劫黃姓媽媽的丈夫在臉書罵另名男死者說：「拖我老婆幹麻…還我一個家！」；校方及各界已對死亡媽媽發起捐助，而裝潢工程師的男死者，和女友已論及婚嫁，正準備步上紅毯，如今發生不幸，也將永遠缺席婚禮，令親友悲痛不已。

30日上午7時許，26歲黃姓女子騎車載著9歲、7歲、3歲的2女1男兒女，要到宜蘭壯圍鄉古亭國小上學，行經宜蘭壯圍鄉永美路1段與148巷農路口時，與30歲吳姓男騎士相撞，2車5人各彈飛掉落圳溝、田裡及路面。而安全帽、書包、鞋子等物品與2機車碎片四散，其中黃女機車被撞落田裡。

車禍發生，吳男跌落田裡失去生命徵象，而黃女（左大腿變形、肢體擦傷）與9歲女兒（右腿疑似骨折）撞落排水溝，但當時意識均清楚；另3歲男童與7歲女童肢體擦傷、意識均清楚。5傷者均送往陽大附醫就醫，但吳男送醫後不治，黃女在中午也不幸傷重身亡。

黃女鄰居表示，家管的黃女與丈夫、婆婆及3名小孩同住，大女兒及2女兒就讀古亭國小2與1年級，最小的是年僅3歲的男童。

宜蘭縣福氣家族公益協會總幹事、古亭國小校長黃賜福表示，因有家長目擊車禍，急奔學校告訴校內老師，有3、4名老師聽到後用跑去救援，並安撫受到驚嚇的學童，並陪同學童到醫院治療。學生家裡發生不幸，協會將在31日先捐助3萬元協助渡過難關，而其他家長們有人表逹要捐助。壯圍鄉前鄉長簡文魁，也與企業界將捐助6萬元。

在電子工廠上班且是家中唯一經濟支柱的黃女丈夫，30日禁不起摯愛被帶走，在臉書痛罵吳姓男死者說：「拖我老婆幹麻…還我一個家！」；鄰居們說，黃女丈夫要擔負經濟、照顧小孩重任，令人不捨。

車禍中也不幸喪命的吳男，親友們表示，吳男與父親在宜蘭一家醫院擔任裝潢維修工作，工作認真也很顧家，和女友已論及婚嫁並準備步上紅毯，如今卻在上班途中發生不幸，令親友們是悲痛不已。

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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