反擊譚德塞獲掌聲的林薇背景超硬　宜蘭阿公是立委陳歐珀特助

▲▼留英的台灣女學生林薇，錄製全英文影片，反擊世衛（WHO）秘書長譚德塞指控。（圖／擷取自林薇《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣人炸鍋！世衛（WHO）秘書長譚德塞9日指控台灣進行人身攻擊，而留學英國的台灣女學生林薇，錄製全英文影片反擊，要譚德塞為不實指控向台灣道歉，引發迴響。媒體調查，在英國挺身而出捍衛台灣的林薇，正是民進黨籍立委陳歐珀特助李後明的外孫女。

錄製全英文影片反擊世衛（WHO）秘書長譚德塞的林薇，早在歐洲疫情爆發前的2月間，就發起「聲援台灣即刻加入ＷＨＯ」連署，她接受ＢＢＣ訪問，強調「只要台灣被排除在世衛體系之外，就有可能造成全球防疫盲點﻿」。

林薇目前在英國愛丁堡大學就讀傳染病學，老家在宜蘭，外公是立委陳歐珀特助李後明。李後明說，林薇從小就很獨立，對台灣認同感很強，有機會就會參與各類ＮＧＯ組織，為台灣宣傳、發聲。

對於孫女在社群上替台灣人在國際上發聲，李後明十分讚同更「以她為榮」，而林薇從小對國際事務就有興趣，長大後也一直關心台灣政治，在許多國際活動場合會攜帶國旗四處宣傳，雖然身為英國的留學生，有機會也是積極做到她應該為台灣做的事。

另，中央社報導，21歲的她來自台灣羅東，年紀輕輕就曾是模擬聯合國會議主席及最佳代表，高二就爭取到世界聯合學院（United World Colleges, UWC）荷蘭校區就讀的機會，成為首名及唯一台灣學生，畢業後到英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）主修傳染病學（Infectious diseases medicine）。

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