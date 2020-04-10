中市搭公車戴口罩禁飲食首日　盧秀燕視察「防疫工作人人有責」

▲盧秀燕與交通局長葉昭甫搭公車視察防疫新措施，與民眾親切打招呼。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情依然嚴峻，台中市長盧秀燕9日配合中央政策宣布，民眾搭乘大眾運輸工具及計程車均須配戴口罩，禁止車內飲食，違者可拒載或依法開罰。盧秀燕10日親搭公車視察，發現民眾都很配合，她也感謝大家讓台中疫情風險降低。

台中市長盧秀燕今早與交通局長葉昭甫，前往忠明國小公車站搭公車，視察防疫狀況並向乘客宣導防疫資訊。盧秀燕感謝民眾、客運業者及每位駕駛員的積極配合配戴口罩，未發現違規情形，防疫觀念落實相當良好。

▲▼台中實施大眾運輸工具強制戴口罩，盧秀燕搭公車站視察。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，「防疫工作人人有責！」戴口罩一時不便，可以保護自己及他人的生命安全。市府已宣布即日起搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩、禁止車上飲食；未戴口罩者，將依中央疫情指揮中心規範，先柔性勸導，不聽者將依「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。

交通局葉昭甫說，台中市每日有超過35萬人次搭乘公車，為避免疫情擴散，市府依中央指示，民眾搭乘公車等大眾運輸工具，應全程佩戴口罩，實施首日乘車民眾配合度相當高，部分忘記佩戴的乘客，經駕駛員提醒後也立即戴上，乘車秩序良好。

另外，交通局統計截至4月8日止，極少數乘客在司機勸導後仍拒絕配合，當下司機也予以拒載，若經駕駛員勸導無效，既不配合戴口罩也不願下車，為維護其他乘客權益，駕駛員報警請其下車，後續依法裁處。

交通局補充說，市府透過臉書「台中市政府交通局」、公車智慧型站牌、即時公車動態資訊網站、「台中公車」APP及公車內站名播報LED宣導防疫資訊，並於公車、專用道月台及轉運中心等大眾運輸場站，張貼「台中市交通防疫保護您」宣導海報，提供最新防疫資訊。

交通局提醒民眾，使用口罩應遵守「開、戴、壓、密」4步驟，如有身體不適（如發燒、咳嗽等呼吸道症狀），請儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具，保護自己及他人安全。

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