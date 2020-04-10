獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝！全高雄酒店舞廳都封殺她　只剩這3條路可走

▲怒揭台商感染新冠肺炎趴走高雄的舞小姐，神似藝人ELLA 。（獨家圖／非經同意請勿任意使用轉載）

地方中心／高雄報導

高雄市金芭黎一名舞小姐舉報剛從大陸武漢回來的台商感染新冠肺炎，讓高雄市衛生局及時能夠補防疫破口，但是她的勇敢行為並沒有讓她「與惡距離」更為遙遠，因為她在排除感染之後，卻遭到「封殺」，而且還不止一間酒店，而是全高雄市酒店業的全面封殺，據知情大班表示，目前她只剩下三條路可走，小吃部、按摩店或是遠走高雄。

「我只知道她高雄酒店現在都沒辦法待了，包含什麼麗緻、香水跟凱渥都沒有辦法」一名曾經跟這名被稱為護國舞小姐一起共事的大班緩緩說著現在的情況，就在整起台商染上新冠肺炎之後，返台竟然還在高雄市趴走的消息爆開之後，高雄市的酒店業對這名「護國舞小姐」下了「全市封殺令」。

▲高雄金芭黎舞廳的護國舞小姐在舉報之後，就再也沒到公司。（資料圖／地方中心攝）

記者詢問：「大家都知道她是誰？」這名大班說：「當然啊！我們有群組，我們會傳哇！我也是看到金芭黎的群組傳出來，我才會知道，甚至連帝國、美麗華也不准用她」，這一番說法就等於是說全高雄市的酒店、舞廳都不准用，也就是說被下了「全市封殺令」。

「為什麼大家都不敢用她的原因是什麼？」這名大班說：「她被那個...因為有爭議，人家會針對她說你是那個被傳染武漢肺炎的女生，而且她不是去舉報，大家沒有揍她就不錯了，去舉報害大家沒有飯吃」，所以她在2月14日之後就再也沒也回到金芭黎了，就算沒有確診也沒有辦法回去工作。所以這名大班表示，目前這名護國舞小姐只剩下三條可走，分別是小吃部、按摩店或是離開高雄。

▲金芭黎受台商武漢肺炎之亂，停業2天消毒，大年初三開始營業 。（資料圖／地方中心翻攝）