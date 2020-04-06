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台中藥局屯2萬7千片醫療口罩販售　檢警查扣驚「認證標示」攏係假

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▲▼物流司機到捐血中心倉庫偷搬口罩，遭中檢起訴。（圖／檢方提供）

▲物流司機到捐血中心倉庫偷搬口罩，遭中檢依竊盜罪起訴。（圖／檢方提供）

記者李忠憲／台中報導

國內新冠肺炎疫情依然緊張，政府努力防疫，卻仍有民眾散布假訊息、偷竊、囤積口罩。台中地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，至今已查辦13件案件，偵結11件。另2件包括王姓男子網路「假賣口罩真詐財」，被害人匯款高達80次，遭聲押獲准；何姓藥局負責人涉嫌屯積2萬7千個口罩及口罩紙盒，複訊後諭令20萬元交保候傳。

台中地檢署3月23日接獲高檢署指示，針對新冠肺炎疫情整合防疫處理小組及查緝民生犯罪平台，針對疫情相關民生案件依法嚴辦。截至今天為止已查辦13件案件，包括散布假訊息、偷口罩、囤積口罩、賣口罩詐欺等，其中11件已速偵速結，另2件則分別聲押獲准及交保偵辦中。

▲▼物流司機到捐血中心倉庫偷搬口罩，遭中檢起訴。（圖／檢方提供）

▲醫療口罩有限，成為不肖之徒詐騙下手的目標。（圖／檢方提供）

中檢表示，王姓男子明知自己沒有醫療口罩，也沒有管得可取得，竟在奇摩、露天等網路拍賣網站刊登販售醫療口罩。數十位民眾先後跟他下單訂購，並依約匯款，總共有80筆匯款詐得5萬3千多元。檢方複訊後認為王男涉犯詐欺，有滅證逃亡之虞，向法院聲押獲准。

另外，何姓藥局負責人遭民眾檢舉，政府限制販售醫療口罩後，該藥局卻仍有充足貨源販賣口罩。檢警2月22日前往搜索，發現現場有散裝醫療口罩17箱（1萬7千片）、N95口罩1266個，以及虛偽不實的N95口罩紙箱8千個。

檢警也查出，該藥局囤積口罩並沒有任何檢驗認證，仍在外盒標示「醫用專業防護口罩」、「N95／FFP2 NR」等不實文字。何男涉犯藥事法、傳染病防治法送辦，複訊後諭令20萬元交保候傳。

中檢指出，11件偵結案件中有10件為散布疫情不實訊息，依違反傳染病防治法等罪起訴或緩起訴，並應支付2置3萬不等罰金給國庫等。另1件是廖姓物流司機在今年2月間，利用職務到台中捐血中心中正捐血室2樓倉庫，竊取3500片口罩，遭依竊盜罪起訴。

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